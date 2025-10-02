قناة السويس.. صمود استراتيجي وتطور متواصل رغم التحديات الجيوسياسية

في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، واصلت قناة السويس تعزيز مكانتها كأحد أهم شرايين التجارة الدولية، مبرهنة على قدرتها الفائقة على التكيف مع الأزمات العالمية.

نجاحات استراتيجية

وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على هذا الصمود والتطور المستمر عبر سلسلة من الإنفوجرافات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أبرزت النجاحات التي تحققها القناة سواء على صعيد الملاحة أو على مستوى التطوير والبنية التحتية.

وأكدت الإنفوجرافات أن المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام العالمية أشادت بمرونة القناة وقدرتها على مواجهة التحديات.

فقد أشارت منصة "Offshore Energy" إلى أن قناة السويس نجحت في الصمود لما يقرب من عامين رغم الاضطرابات والهجمات التي استهدفت السفن التجارية بالبحر الأحمر، مع إعادة توجيه حركة المرور.

فيما أوضحت "Lloyd's List" أن هيئة قناة السويس أطلقت حملة ترويجية كبرى لجذب شركات الشحن إلى البحر الأحمر، من خلال تقديم حوافز وخصومات تصل إلى 15% على رسوم عبور سفن الحاويات. كما أبرزت الإنفوجرافات تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن "الأونكتاد"، لتحتل المركز 19 عالميًا في الربع الثاني من 2025.

وعلى صعيد الأداء، أوضحت البيانات تحسن مؤشرات الملاحة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 3.1% ليصل إلى 3074 سفينة في الربع الثاني، مقارنة بـ2981 سفينة في الربع الأول.

كما زادت الحمولات الصافية بنسبة 6% لتصل إلى 122.5 مليون طن، مقابل 115.6 مليون طن، بينما فضّلت 661 سفينة العبور عبر القناة بدلًا من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما ساهم في ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.3% لتسجل 975.8 مليون دولار.

ومن بين النجاحات المميزة، شهدت القناة عبور الحفار "ADMARINE260" في عملية استثنائية خلال فبراير 2025، وناقلة البترول "CHRYSALIS" في رحلتها الأولى منذ يوليو 2024، إلى جانب عبور سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM JULES VERNE" بحمولة 180 ألف طن في يونيو.

كما استعرض التقرير إنجازات التطوير ومشروعات التوسع، وعلى رأسها إنهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه "التوسعة والازدواج"، والذي وفر مزايا ملاحية بارزة أهمها زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وتقليل تأثيرات التيارات المائية، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية بمعدل 6–8 سفن.

كذلك انضمت 24 وحدة بحرية جديدة للأسطول حتى أبريل 2025، وأطلقت خدمة جمع وإزالة مخلفات السفن كخطوة نحو إعلان "القناة الخضراء" بحلول 2030.

كما توسعت الهيئة في تقديم خدمات ملاحية جديدة مثل الإنقاذ والإسعاف البحري، مكافحة التلوث، صيانة السفن، التزود بالوقود، وتبديل الأطقم البحرية. وفي سياق موازٍ، أعلنت الهيئة عن حوافز وتخفيضات تشجيعية بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن خلال الفترة من 15 مايو حتى 31 ديسمبر 2025، في خطوة تعزز تنافسية القناة عالميًا.