لمرضى الحالات الحرجة.. مستشفى الغردقة العام يفعّل أحدث بروتوكولات التغذية العلاجية

أجرى فريق التغذية العلاجية بمستشفى الغردقة العام جولة ميدانية لمتابعة تطبيق بروتوكولات التغذية داخل أقسام العناية المركزة، بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية للمرضى، خاصة في الحالات الحرجة.

وجاءت هذه المتابعة في إطار توجهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتحسين المنظومة الصحية بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود السباعي مدير الإدارة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتورة آية صلاح حسني منسقة التغذية العلاجية. وتضمنت الزيارة تقييم حالات المرضى داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى، مع التأكيد على تطبيق أحدث بروتوكولات التغذية العلاجية لضمان دعم المرضى وتحسين معدلات شفائهم.

وأوضح الدكتور العربي أن هذه الجولات الميدانية تهدف إلى تفعيل تخصص التغذية العلاجية داخل المستشفيات بشكل مستمر، لما لها من دور مهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعم الخطط العلاجية المتكاملة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود قطاع الصحة لتطوير الرعاية الطبية والاهتمام الخاص بالأقسام الحرجة في مستشفيات المحافظة.