تعليم القليوبية تكشف كواليس ضرب مدرس لزميله وكسر أنفه

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنها تتابع عن كثب واقعة المشاجرة التي شهدتها مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قليوب التعليمية، والتي نشبت بين اثنين من معلمي مادة التاريخ داخل المدرسة.

وأكدت المديرية أنه فور وقوع الحادث قامت مديرة المدرسة بإعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة وإخطار مدير الإدارة التعليمية بقليوب، الذي بدوره أحال الأمر إلى التحقيق العاجل، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على رفضها التام لأي تجاوزات أو سلوكيات غير تربوية داخل المدارس، مؤكدة أن المدرسة مكان للعلم والتربية، وأن أي خروج عن الأعراف والقوانين لن يتم التهاون فيه وسيُقابل بإجراءات رادعة.

كما أكدت المديرية حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، داعية المعلمين والطلاب معًا إلى الالتزام بالقيم التربوية واحترام قدسية العملية التعليمية.



كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

شهدت مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة واقعة مؤسفة؛ حيث تعدى أحد مدرسي مادة التاريخ على زميله، بسبب عدد الحصص للمادة .

وأكد أحد شهود العيان قيام مدرس المادة الاساسي، بالاعتداء بالسب والضرب، على احد المدرسين الجدد؛ المكلفين من ادارة قليوب التعليمة بتدريس مادة التاريخ بالمدرسة بجواب رسمي من الادارة .

وتابع الشاهد: تطور الأمر الي حدوث اصابة في وجه المدرس «هشم أنفه» مما دفعه لطلب النجدة، الا ان المدرس الأساسي للمادة «م س » لاذ بالفرار .

ومن جانبه أكد يحيي العمراوي مدير ادارة قليوب التعلمية أنه تمت احالة الواقعة الي التحقيق وتم نقل المدرس المتعدي من المدرسة لحين الفصل في الأمر .