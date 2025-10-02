قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي: التضخم في مصر مستقر ويشهد تباطوءًا بنسبة 12%
الحكومة: حريصون على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
مدبولي يكشف مستجدات توطين صناعة السيارات.. وتطوير مصانع الغزل ينتهي مطلع العام المقبل
رئيس الوزراء: هناك ثوابت بالموقف المصري تجاه الحرب في غزة
مدبولي: تطوير مصانع الغزل والنسيج بداية العام المقبل
كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني
مدبولي: نسب النمو وصلت إلى 4.4%.. والاتصالات والسياحة تتصدر
رئيس الوزراء: مصر تسير بخطوات سليمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي
توثيق الحرف التراثية في مصر .. تفاصيل مهمة
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توثيق الحرف التراثية في مصر .. تفاصيل مهمة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

برعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ترأست مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أعمال لجنة الحرف التراثية المنعقدة في إطار أعمال الأسبوع الرابع عشر للجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC TC WEEK 14) والتي انعقدت بمدينة كوالالمبور بماليزيا خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي.

وأوضح الدكتور  خالد حسن صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن لجنة الحرف التراثية حظيت بمشاركة كبيرة من الدول الأعضاء بالمعهد، من بينها تركيا، والأردن، وليبيا، ونيجيريا، وأوغندا.

و تولى رئاسة الاجتماع المهندس حسين أحمد مدير عام معامل الغزل والنسيج بالهيئة بمساندة الدكتورة نعمات حمام سكرتارية اللجنة من إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة، وأسفرت أعمال اللجنة عن إصدار أول مواصفة قياسية في هذا المجال برقم 65/2025 بعنوان "الحرف التراثية: المصطلحات والتعاريف"، وذلك بعد ثلاث سنوات من المناقشات والاجتماعات بين الدول الأعضاء، كما ناقشت اللجنة عددًا من مشاريع المواصفات الجديدة الجاري إعدادها.

وأكد صوفي أن ترؤس مصر لهذه اللجنة يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها في المحافل الدولية والإقليمية ودورها الريادي في دعم منظومة المواصفات والجودة وتأتي المشاركة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإسلامية، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية في مختلف القطاعات كما أن إصدار أول مواصفة قياسية للحرف التراثية يمثل خطوة مهمة نحو توثيق وحماية هذه الحرف التي تعكس هوية الدول الإسلامية وتدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتبني مثل هذه المواصفات التي تجمع بين الحفاظ على الأصالة وتطوير الإنتاج.

وخلال أعمال اللجنة بحث وفد مصر مع الوفد التركي سبل تعزيز التعاون في مجال اختبارات الغزل والنسيج وزيادة الصادرات المصرية من الأقمشة والملابس والمنتجات النسيجية الطبية والسجاد والمفروشات وغيرها، وبحث إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمعهد التركي للتقييس، حيث رحب الجانب التركى بالمبادرة وأشار إلى إمكانية تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التعاون والتنسيق التركية.

كما شارك عدد من خبراء الهيئة عن بُعد في اجتماعات العديد من اللجان الأخرى ومنها لجنة الأغذية الحلال، لجنة المنتجات الطبية الحلال، لجنة منتجات التجميل الحلال، لجنة شؤون المواقع وخدماتها، لجنة المنتجات الجلدية، لجنة المنتجات النسيجية وغيرها، بما يعكس الدور المحوري لمصر في دعم العمل العربي والإسلامي المشترك في مجالات المواصفات والجودة.

الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الصناعة والنقل اخبار مصر المواصفات والجودة الحرف التراثية المواصفات الغذائية مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار من "إيني" الإيطالية في مصر

محمود فوزي

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثاني

قافلة الصمود

خبير علاقات دولية: اعتراض قافلة الصمود إرهـ اب دولة وانتهاك صارخ للقانون الدولي

بالصور

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد