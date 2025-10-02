الفرماوى يشهد تدريب مديري مراكز الشباب على تطبيق "شباب سبورت"

شهد الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات تدريب مديري مراكز الشباب، على تطبيق "شباب سبورت"، المنصة الرقمية الأولى للشباب والرياضة التي انطلقت من القليوبية، والتي تأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

حضر التدريب المهندس محمد عزازى، وإيمان كامل مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث قدما عرضا توضيحيا حول آليات عمل التطبيق وكيفية التعامل معه لتحقيق أقصى استفادة منه في خدمة الشباب ومراكزهم.

وأكد الفرماوي، أن التحول الرقمي يمثل أولوية للوزارة والمديرية، مشيرا إلى أن تطبيق "شباب سبورت" يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الأداء الإداري وتسهيل الخدمات المقدمة للشباب عبر آليات حديثة وسريعة وشفافة. كما وجه الشكر لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي على جهودها المبذولة في تنفيذ التدريب ودعم العاملين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويتيح تطبيق "شباب سبورت" العديد من الخدمات الإلكترونية للشباب، من بينها التسجيل في الأنشطة والبرامج، متابعة الفعاليات المختلفة، حجز الملاعب والخدمات داخل مراكز الشباب، بجانب توفير قاعدة بيانات حديثة تساعد في تطوير الأنشطة بما يتناسب مع احتياجات الشباب.

والجدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بملف التحول الرقمي، من خلال إطلاق منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية، تسهم في تسهيل التواصل مع الشباب وتوفير بيانات دقيقة تُمكن من تطوير البرامج والأنشطة بشكل مستمر يواكب تطلعاتهم