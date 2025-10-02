وزير الاستثمار: لا نؤمن بالتعريفات الجمركية لأن من يدفع ثمنها المواطن

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار، أنه تم عرض وثيقة السياسة التجارية المصرية في مجلس الوزراء وقمنا بعمل كبير في السياسة التجارية وربطها بالاستثمار .

وقال حسن الخطيب في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :" السياسة التجارية المصرية يجب ان تعكس توجه الدولة الذي يتميز بالسياسة المنفتحة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ".

وتابع حسن الخطيب :" السياسة التجارية يتم العمل على تحويلها إلى استراتيجية للوصول لمستهدفات رؤية 2030 ".

وأكمل حسن الخطيب:" نركز على خفض العجز في الميزان التجاري وزيادة التصدير ونعمل على تعميق الصناعة المحلية بدون فرض قيود على الاستيراد".

ولفت حسن الخطيب:" لا نؤمن بالتعريفات الجمركية لان من يدفع ثمنها هو المواطن ونرغب في التخفيف على المواطن ، ونعمل على تحفيز التجارة من خلال خطط تحرك مدروسة لاستقطاب صناعات بعينها".

ولفت حسن الخطيب:" نستهدف ان نكون من اهم 50 دولة في تنافسية التجارة العالمية".

