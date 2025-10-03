إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة، إليك طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.
المكوّنات
ورق عنب مغسول - كيلوجرام
أرز مغسول ومنقوع بالماء - كوب وربع
طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة - 3 حبات
نعناع مفروم فرماً ناعماً - ربع كوب
بقدونس مفروم فرماً ناعماً - ربع كوب
بصل مفروم فرماً ناعماً - حبتان
ثوم مهروس - 3 فصوص
ملح - ملعقة صغيرة
فلفل أسود مطحون - ملعقة صغيرة
دبس رمّان - نصف كوب
عصير ليمون حامض - ربع كوب
زيت زيتون - كوب
طريقة العمل
1- اخلطي الأرز، الطماطم، النعناع، البقدونس، البصل، الثوم، الملح والفلفل الأسود المطحون في وعاءٍ كبير.
2- ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل ورقة عنب ثمّ لفّيها.
3- صفّي ورق العنب في قدرٍ وضعي طبق فوقهه كي تمنعي تحرّكها وتفكّكها.
4- أمزجي دبس الرمان، عصير الليمون الحامض، الزيت وموب من الماء في وعاء.
5- أسكبي المزيج على ورق العنب ثمّ ضعيها على النار حتى تنضج لحوالى ساعة من الوقت.