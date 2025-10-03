قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تحتجز أكثر من 250 ناشطًا من أسطول الصمود وتنقلهم إلى السجون
إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي
زلة لسان ترامب تتحول إلى مادة للضحك الدبلوماسي بين ماكرون وقادة القوقاز
أقل سعر دولار اليوم 3-10-2025
غدًا.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
أول تعليق لـ نتنياهو على الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر
دموع زوجة علي زين تخطف الأنظار في نهائي مونديال اليد
رغم الاعتراض الإسرائيلي.. 10 سفن جديدة من إيطاليا تنضم لأسطول الصمود نحو غزة
يحيى الفخراني: اتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب جمال عبد الناصر
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان

ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة، إليك طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.


المكوّنات
ورق عنب مغسول - كيلوجرام
أرز مغسول ومنقوع بالماء - كوب وربع
طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة - 3 حبات
نعناع مفروم فرماً ناعماً - ربع كوب
بقدونس مفروم فرماً ناعماً - ربع كوب
بصل مفروم فرماً ناعماً - حبتان
ثوم مهروس - 3 فصوص
ملح - ملعقة صغيرة
فلفل أسود مطحون - ملعقة صغيرة
دبس رمّان - نصف كوب
عصير ليمون حامض - ربع كوب
زيت زيتون - كوب


طريقة العمل
1- اخلطي الأرز، الطماطم، النعناع، البقدونس، البصل، الثوم، الملح والفلفل الأسود المطحون في وعاءٍ كبير.
2- ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل ورقة عنب ثمّ لفّيها.
3- صفّي ورق العنب في قدرٍ وضعي طبق فوقهه كي تمنعي تحرّكها وتفكّكها.
4- أمزجي دبس الرمان، عصير الليمون الحامض، الزيت وموب من الماء في وعاء.
5- أسكبي المزيج على ورق العنب ثمّ ضعيها على النار حتى تنضج لحوالى ساعة من الوقت.

الرمان ورق العنب بدبس الرمان ورق عنب

سعر الذهب اليوم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

