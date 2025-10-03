إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة، إليك طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.



المكوّنات

ورق عنب مغسول - كيلوجرام

أرز مغسول ومنقوع بالماء - كوب وربع

طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة - 3 حبات

نعناع مفروم فرماً ناعماً - ربع كوب

بقدونس مفروم فرماً ناعماً - ربع كوب

بصل مفروم فرماً ناعماً - حبتان

ثوم مهروس - 3 فصوص

ملح - ملعقة صغيرة

فلفل أسود مطحون - ملعقة صغيرة

دبس رمّان - نصف كوب

عصير ليمون حامض - ربع كوب

زيت زيتون - كوب



طريقة العمل

1- اخلطي الأرز، الطماطم، النعناع، البقدونس، البصل، الثوم، الملح والفلفل الأسود المطحون في وعاءٍ كبير.

2- ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل ورقة عنب ثمّ لفّيها.

3- صفّي ورق العنب في قدرٍ وضعي طبق فوقهه كي تمنعي تحرّكها وتفكّكها.

4- أمزجي دبس الرمان، عصير الليمون الحامض، الزيت وموب من الماء في وعاء.

5- أسكبي المزيج على ورق العنب ثمّ ضعيها على النار حتى تنضج لحوالى ساعة من الوقت.