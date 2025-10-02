رئيس الوزراء: نأمل أن تكون الزيادة المقبلة في أسعار الوقود هي الأخيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه إذا استمرت المعدلات بالوضع الحالي في أسعار الوقود، فمن الممكن أن تكون الزيادة المقبلة هي الأخيرة، مشددا أنه رغم ذلك فإن أسعار الوقود ستظل مدعومة.

وأوضح أن 60% من الطاقة المستخدمة في مصر تعتمد على الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والآمنة.

ولفت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية وطنية لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بكفاءة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة ستظل مستمرة في الدعم بنحو 150 مليار جنيه للكهرباء والمحروقات.