غريبة ولذيذة.. طريقة عمل كيك الخوخ والقريش

كيك الخوخ والقريش من الحلويات الغريبة التي لا يعرفها العديد من الأشخاص، لكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي ويمكنك تطبيقها في المنزل.
قدمت الشيف نيرمين هنو، مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك الخوخ والقريش.
مقادير كيك الخوخ والقريش
● 115 جرام زبدة
● 400 جرام خوخ
● 200 جرام سكر
● بشر ليمونة كبيرة
● بيضتان
● 230 جرام جبن قريش
● ملعقة صغيرة فانيليا
● ¾ ملعقة صغيرة ملح
● 190 جرام دقيق
● 1 و ½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر
● ½ ملعقة صغيرة بيكينج صودا
طريقة تحضير كيك الخوخ والقريش
- سخن الفرن إلى 350 فهرنهايت وضع الرف في المنتصف.
- ادهن قالب دائري 9 بوصات بالزبدة وافرشه بورق زبدة.
- قطع الخوخ إلى شرائح بسماكة ½ بوصة.
- قطّع ربع هذه الشرائح إلى مكعبات صغيرة (½ بوصة) واتركها جانبًا.
- في وعاء كبير أو وعاء الخلاط، أضف السكر وابشر فوقه بشر الليمون.
- افرك القشر مع السكر بالأصابع ليطلق زيوته.
- أضف الزبدة واخفق على سرعة متوسطة – عالية حتى يصبح الخليط هشًا وكريميًا (3 دقائق).
- أضف البيض واحدًا تلو الآخر مع الخفق 30 ثانية بينهما.
- أضف الريكوتا والفانيليا والملح واخلط حتى يصبح ناعمًا (30 ثانية).
- أضف الدقيق والبيكينج باودر والبيكينج صودا وامزج بملعقة مطاطية حتى يتجانس.
- أضف الخوخ المقطع مكعبات
- اسكب الخليط في القالب وساوِ السطح.
- رتب شرائح الخوخ فوق الوجه ورش ملعقتين صغيرتين سكر.
- اخبز حتى تنتفخ الكعكة وتصبح ذهبية ويخرج عود الاختبار ن