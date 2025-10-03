غريبة ولذيذة.. طريقة عمل كيك الخوخ والقريش

كيك الخوخ والقريش من الحلويات الغريبة التي لا يعرفها العديد من الأشخاص، لكن رغم ذلك تتمتع بمذاق شهي ويمكنك تطبيقها في المنزل.

قدمت الشيف نيرمين هنو، مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك الخوخ والقريش.





مقادير كيك الخوخ والقريش

● 115 جرام زبدة

● 400 جرام خوخ

● 200 جرام سكر

● بشر ليمونة كبيرة

● بيضتان

● 230 جرام جبن قريش

● ملعقة صغيرة فانيليا

● ¾ ملعقة صغيرة ملح

● 190 جرام دقيق

● 1 و ½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

● ½ ملعقة صغيرة بيكينج صودا









طريقة تحضير كيك الخوخ والقريش