قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
سعر الدولار في البنوك اليوم 3-10-2025
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم
رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
مقتل قيادي بارز في تنظيم "أنصار الإسلام" بغارة للتحالف الدولي في إدلب
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026
سعر الذهب اليوم 3-10-2025
رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي
غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فهد الشليمي: الكويت من أكبر المستثمرين العرب في مصر

مصر والكويت
مصر والكويت
محمد البدوي

أكد الدكتور فهد الشليمي، المحلل السياسي الكويتي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، على أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق أهم عنصرين تحتاجهما أي دولة لتحقيق النهضة، وهما "الأمن والاستثمار"، موضحاً أن النظام والأمان هما أساس تقدم الأمم، وأن ما تشهده مصر حالياً من استقرار أمني وازدهار اقتصادي هو نتيجة مباشرة لهذه الفلسفة.

تبسيط المعاملات

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مصر تعمل بجدية على تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات أمام المستثمرين، بما يفتح المجال أمام تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لافتاً إلى أن هذه السياسات خلقت فرص عمل جديدة وأعادت تجديد شباب الدولة المصرية على مستوى الاقتصاد والمشاريع القومية.

وتابع أنّ دولة الكويت تُعد من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث يوجد ما يزيد على ألف مشروع استثماري كويتي، موضحاً أن الكويت تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة عربياً في حجم الاستثمارات داخل مصر، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري.

كنزاً استثمارياً لكل من يبحث عن فرص حقيقية

وأكد الشليمي أن مصر اليوم تُعد كنزاً استثمارياً لكل من يبحث عن فرص حقيقية ومناخ آمن لتوسيع أعماله، مشدداً على أن توفر الأمن والأمان، إلى جانب سهولة الإجراءات ودقة التنظيم، جعل من مصر وجهة مفضلة للشركات العالمية والعربية على حد سواء.
 

السيسي فهد الشليمي الكويت الأمن الأمن والاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

سعر الذهب

آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025

مصطفى مدبولي

مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد