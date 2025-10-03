فهد الشليمي: الكويت من أكبر المستثمرين العرب في مصر

أكد الدكتور فهد الشليمي، المحلل السياسي الكويتي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، على أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق أهم عنصرين تحتاجهما أي دولة لتحقيق النهضة، وهما "الأمن والاستثمار"، موضحاً أن النظام والأمان هما أساس تقدم الأمم، وأن ما تشهده مصر حالياً من استقرار أمني وازدهار اقتصادي هو نتيجة مباشرة لهذه الفلسفة.

تبسيط المعاملات

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مصر تعمل بجدية على تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات أمام المستثمرين، بما يفتح المجال أمام تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لافتاً إلى أن هذه السياسات خلقت فرص عمل جديدة وأعادت تجديد شباب الدولة المصرية على مستوى الاقتصاد والمشاريع القومية.

وتابع أنّ دولة الكويت تُعد من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث يوجد ما يزيد على ألف مشروع استثماري كويتي، موضحاً أن الكويت تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة عربياً في حجم الاستثمارات داخل مصر، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري.

كنزاً استثمارياً لكل من يبحث عن فرص حقيقية

وأكد الشليمي أن مصر اليوم تُعد كنزاً استثمارياً لكل من يبحث عن فرص حقيقية ومناخ آمن لتوسيع أعماله، مشدداً على أن توفر الأمن والأمان، إلى جانب سهولة الإجراءات ودقة التنظيم، جعل من مصر وجهة مفضلة للشركات العالمية والعربية على حد سواء.

