الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن نتائج المسح للركاب خلال ندوة عالمية

نورهان خفاجي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن استضافة إسطنبول لفعاليات الندوة العالمية للتمويل (WFS) والندوة العالمية للركاب (WPS)، وذلك في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر 2025، بتنظيم من الخطوط الجوية التركية. حيث متوقع أن يجمع الحدث نخبة من قادة صناعة الطيران والمتخصصين في مجالات التجزئة والتمويل والمدفوعات والهوية الرقمية.

يأتي انعقاد هذه الندوة في وقت يشهد فيه قطاع الطيران تحولات كبرى مدفوعة بنماذج تجزئة جديدة، وتقنيات مدفوعات مبتكرة، وحلول الهوية الرقمية التي تغير طريقة تعامل شركات الطيران مع المسافرين وإدارة أعمالها. 

أكدت ساندرا لو بورن، النائب الأول لرئيس الاتحاد للخدمات المؤسسية والمدير المالي، أن المسؤولين الماليين سيكونون في صدارة هذا التحول لضمان توافق الاستراتيجيات والأنظمة والاستثمارات المالية مع مستقبل الصناعة.

وأشارت إلى أن الندوة المشتركة تشكل فرصة مهمة لمراجعة هذه التغيرات والتعلم من رواد الابتكار ووضع استراتيجيات موحدة للمرحلة المقبلة.

ومن جانبه، قال البروفيسور مراد شكر، المدير المالي للخطوط الجوية التركية وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، إن الشركة تفخر باستضافة هذا الحدث العالمي في مدينة إسطنبول، التي تُعد مركزاً استراتيجياً للطيران العالمي. 

وأضاف أن الناقلة الوطنية، التي تربط أكبر عدد من الدول حول العالم، تلتزم بدعم تحول تجربة السفر الجوي، وأنها ستظل في طليعة الابتكار في مجالات التمويل والهوية الرقمية والتجزئة، بما يضمن تقديم رحلات أكثر ذكاءً وسلاسة وراحة للمسافرين.

وفي السياق ذاته، أكد نيك كارين، النائب الأول لرئيس الاتحاد لعمليات الطيران والسلامة والأمن، أن تلبية توقعات العملاء تظل عاملاً محورياً في مسار التغيير، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام من الندوة ستشهد الكشف عن أبرز نتائج المسح العالمي للركاب (GPS) الذي يجريه الاتحاد سنوياً. 

وأوضح أن النتائج السابقة بيّنت أن المسافرين يولون اهتماماً متزايداً بكيفية التسوق والدفع مقابل السفر، وأنهم يتطلعون للاستفادة من التقنيات الجديدة لتجربة سفر أفضل. 

وأضاف أن نتائج المسح لهذا العام ستساعد القطاع على استثمار إمكانات الابتكار في الهوية الرقمية والمدفوعات والتجزئة.

ويتضمن البرنامج جلسة افتتاحية رئيسية بمشاركة كل من البروفيسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، إلى جانب ساندرا لو بورن من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. كما ستشمل الندوة جلسات متنوعة تتناول نتائج المسح العالمي للركاب 2025، ومناقشة الأعباء المالية لقطاع المدفوعات التي تصل إلى 22 مليار دولار، بالإضافة إلى استعراض آليات تعزيز القيمة المضافة عبر التكامل بين التمويل والتجزئة والعمليات.

كما ستُطرح ثلاثة مسارات متخصصة لتغطية قضايا رئيسية، تشمل تطور أنظمة العروض والطلبات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الحديثة، ودور حلول المدفوعات والمحاسبة الجديدة في التغلب على التحديات التشغيلية والمالية، فضلاً عن توظيف الهوية الرقمية والقياسات الحيوية لتبسيط إجراءات السفر وتعزيز التخصيص وتحسين إدارة حالات التعطل.

ويُعد هذا الحدث منصة رائدة تجمع أبرز اللاعبين في صناعة الطيران لمناقشة مستقبل التجزئة والتمويل والابتكار الرقمي، بما يعزز قدرة شركات الطيران على تلبية الطلب العالمي وتطوير تجربة السفر بما يتماشى مع توقعات المسافرين في السنوات المقبلة.

