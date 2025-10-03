أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بطريق أسوان القاهرة

نستعرض أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى .

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من : صابر . ع 41 سنة ، وعتيقة . ع 62 سنة ، وأحمد . ش 38 سنة ، وأبنته نور 6 سنوات ، وأبنه حمزة 4 سنوات .

حادث

كما أصيب أيضاً فى الحادث : آية . ش 30 سنة ، والتى أصيبت بإشتباه كسر بالذراع الأيمن ، ونجلاء . ج 26 سنة ، وفارس . ح 8 سنوات ، ومكة . ى 4 سنوات ، ومعظم المصابين تم إصاباتهم بكدمات متفرقة بالجسم .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تحمل أرقام "ص و أ 9221" بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية بنبان.