قد يؤدي لاشتعال.. بي إم دبليو تستدعي آلاف السيارات لهذا السبب

كشفت شركة BMW الألمانية عن حملة استدعاء واسعة النطاق تشمل أكثر من 196 ألف مركبة داخل الولايات المتحدة، وذلك عقب اكتشاف خلل محتمل في نظام تشغيل المحرك قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى خطر نشوب حريق حتى عندما تكون السيارة متوقفة.

وبحسب بيان الشركة فإن المشكلة تتعلق بمرحل تشغيل المحرك والذي قد يتعرض للتآكل بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى ماس كهربائي أو ارتفاع حرارة مفرط في وحدة التشغيل.

وتشير الشركة إلى أن هذه المخاطر قد تتفاقم في حال تسرب المياه إلى النظام الكهربائي، ما يعزز من احتمالية اشتعال الحريق في ظروف معينة.

الاستدعاء يشمل طرازات متعددة حول العالم

لا يقتصر الاستدعاء على السوق الأمريكي فقط، إذ امتد ليشمل نحو 136,500 سيارة إضافية في ألمانيا، وسط توقعات بأن تشمل الحملة أعدادًا أخرى من السيارات الموزعة في أسواق أوروبا وآسيا.

وتغطي عملية الاستدعاء طرازات تم إنتاجها في الفترة من سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2021، ما يجعلها واحدة من أكبر الحملات الفنية في تاريخ BMW الحديث.

وفي تحذير مباشر للعملاء، أوصت BMW بعدم ركن السيارات المشمولة في أماكن مغلقة أو قريبة من الأبنية حتى يتم معالجة الخلل، وذلك كإجراء احترازي لتجنب أي حوادث محتملة.

وقد بدأت الشركة بالفعل في التواصل مع أصحاب السيارات المتأثرة، داعية إياهم للتوجه إلى مراكز الصيانة المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة دون أي تكاليف.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات استبدال وحدة تشغيل المحرك، وفي بعض الحالات، تحديث نظام البطارية بالكامل لضمان الاستقرار الكهربائي.

ورغم أن الشركة لم تفصح عن حجم التكلفة المتوقعة لخطة الإصلاح، إلا أن نطاق العملية وتعقيدها الفني يشيران إلى أنها ستكون باهظة التكلفة، في وقت تسعى فيه BMW للحفاظ على مكانتها كمصنع عالمي ملتزم بأعلى معايير السلامة والجودة.