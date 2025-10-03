طرح فيلم" الهوي سلطان" علي منصة شاهد

كشفت منصة شاهد عن استعدادها طرح فيلم الهوي سلطان من بطولة منة شلبي ، خلال الفترة القادمة.

فيلم “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

يجمع الفيلم كلا من منة شلبي وأحمد داود بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله