ننشر توصيات المؤتمر العلمي الثاني لأمراض القلب بكفر الشيخ | صور

شدد المؤتمر العلمي السنوي الثاني لأمراض القلب والشرايين التاجية بمستشفى كفر الشيخ العام Cardio KAF 2025، على أهمية الأخذ بطرق العلاج الحديثة والإرشادات الطبية العالمية للوقاية من أمراض الشرايين التاجية وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وضرورة تطبيق أحدث الإرشادات في طب القلب الاستباقي للحد من هذه الأمراض.

كما أوصى المؤتمر بضرورة مواصلة تطوير ما تم إنجازه على أرض الواقع في مجال علاج جلطات القلب ودعامة إنقاذ الحياة بمحافظة كفر الشيخ، بهدف ضمان تقديم أسرع وأفضل خدمة للمرضى.

ولفتت التوصيات الانتباه إلى العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية وصحة القلب، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والعصبية لدى مرضى القلب والأصحاء للوقاية من تطور الحالة الصحية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بصحة المرأة، خاصة أثناء الحمل والولادة، واتباع الإرشادات العالمية للوقاية من المضاعفات القلبية المحتملة، وشددت التوصيات أيضًا على أهمية مساركة المجتمع المدني في حملات التوعية بمخاطر وطرق الوقاية من هذه الأمراض، في ظل التكلفة الباهظة التي تنفقها الدولة على علاجها.

وكان المؤتمر شهد مشاركة واسعة من أساتذة واستشاريي القلب من جامعات كفر الشيخ، طنطا، الأزهر، قناة السويس، بالإضافة إلى ممثلين عن معهد القلب القومي ومعهد قلب المحلة، والعديد من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بالدلتا.

وضمت اللجنة المنظمة للمؤتمر كل من الأستاذ الدكتور رضا بيومي، أستاذ ورئيس قسم القلب بجامعة كفر الشيخ، والدكتور عادل أبو الفتوح، رئيس قسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور منصور الشرايحي، استشاري القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد الطنوبي، والدكتور محمد الفرنواني سكرتير المؤتمر، واستشاري القلب بمستشفى كفر الشيخ العام.