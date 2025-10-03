قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر توصيات المؤتمر العلمي الثاني لأمراض القلب بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شدد المؤتمر العلمي السنوي الثاني لأمراض القلب والشرايين التاجية بمستشفى كفر الشيخ العام Cardio KAF 2025، على أهمية الأخذ بطرق العلاج الحديثة والإرشادات الطبية العالمية للوقاية من أمراض الشرايين التاجية وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وضرورة تطبيق أحدث الإرشادات في طب القلب الاستباقي للحد من هذه الأمراض.

كما أوصى المؤتمر بضرورة مواصلة تطوير ما تم إنجازه على أرض الواقع في مجال علاج جلطات القلب ودعامة إنقاذ الحياة بمحافظة كفر الشيخ، بهدف ضمان تقديم أسرع وأفضل خدمة للمرضى.

ولفتت التوصيات الانتباه إلى العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية وصحة القلب، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والعصبية لدى مرضى القلب والأصحاء للوقاية من تطور الحالة الصحية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بصحة المرأة، خاصة أثناء الحمل والولادة، واتباع الإرشادات العالمية للوقاية من المضاعفات القلبية المحتملة، وشددت التوصيات أيضًا على أهمية مساركة المجتمع المدني في حملات التوعية بمخاطر وطرق الوقاية من هذه الأمراض، في ظل التكلفة الباهظة التي تنفقها الدولة على علاجها.

وكان المؤتمر شهد مشاركة واسعة من أساتذة واستشاريي القلب من جامعات كفر الشيخ، طنطا، الأزهر، قناة السويس، بالإضافة إلى ممثلين عن معهد القلب القومي ومعهد قلب المحلة، والعديد من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بالدلتا.

وضمت اللجنة المنظمة للمؤتمر كل من الأستاذ الدكتور رضا بيومي، أستاذ ورئيس قسم القلب بجامعة كفر الشيخ، والدكتور عادل أبو الفتوح، رئيس قسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور منصور الشرايحي، استشاري القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد الطنوبي، والدكتور محمد الفرنواني سكرتير المؤتمر، واستشاري القلب بمستشفى كفر الشيخ العام.

كفر الشيخ مستشفى كفر الشيخ العام Cardio KAF 2025 توصيات المؤتمر توصيات مؤتمر القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

ترشيحاتنا

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

بالصور

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد