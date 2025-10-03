محافظ جنوب سيناء يفتتح مسجد البر والإحسان بالطور

افتتح اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مسجد البر والإحسان بمنطقة "ابني بيتك" بمدينة طور سيناء ، في اطار احتفالات المحافظة بالذكري ٥٢ لنصر أكتوبر العظيم حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، ثم قام بقص الشريط وسط حضور قيادات المحافظة وأهالي المنطقة.

المسجد الجديد يُقام على مساحة 1450 مترًا مربعًا، ويضم صحنًا رئيسيًا بمساحة 1100 متر مربع، بما يجعله إضافة عمرانية وروحية بارزة تخدم سكان المنطقة وتلبي احتياجاتهم الدينية والمجتمعية.

بدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، تناول فيها فضل إعمار بيوت الله وثواب من يسهم في بنائها.

والقي محافظ جنوب سيناء كلمة وجّه من خلالها الشكر والتقدير إلى السيدة عدوية راشد الجهني، سعودية الجنسية ومن أصول طور سيناء، صاحبة مبادرة ا التبرع الكامل لبناء المسجد، مشيدًا بجهودها التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين الشعبين والسعودي.

كما دعا المحافظ خلال كلمته إلى ضرورة الحفاظ على المسجد، وأداء أعمال الصيانة الدورية له بما يليق بقدسيته ومكانته الروحية، مؤكدًا أن المسجد سيكون منارة إيمانية وحضارية لأهالي مدينة الطور.

واختُتمت الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بجنوب سيناء بهذه المناسبة، والتي تم نقلها على الهواء مباشرة عبر إذاعة جنوب سيناء، في مشهد جسّد مشاعر البهجة والامتنان بافتتاح هذا الصرح الديني الجديد وفي أيام نستعيد فيها روح نصر أكتوبر المجيد.