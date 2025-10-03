دعم العناني.. وزير الخارجية يلتقي مندوب موزمبيق لدى اليونسكو في باريس

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع مندوب موزمبيق الدائم لدى اليونسكو في باريس يوم الجمعة ٣ أكتوبر، خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقررة يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

وأشاد وزير الخارجية بدعم موزمبيق للمرشح الأفريقي والعربي د. خالد العناني، مشيداً بالتزام موزمبيق بقرار الاتحاد الأفريقي لدعم ترشح د.خالد العناني باعتباره مرشح أفريقيا للمنصب، لاسيما وأن هذا الدعم يعكس روح التضامن الأفريقي ووحدة الموقف القاري خلف المرشح الأفريقي المعتمد من الاتحاد الأفريقي، ويُجسد نموذجاً للتعاون والتكامل داخل القارة الأفريقية.