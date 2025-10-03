التراث الثقافي المصري من منظور البحيرة .. ندوة بمعرض دمنهور الثامن للكتاب

شهدت دكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إفتتاح معرض دمنهور الثامن للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، انطلقت فعاليات اليوم الأول وسط إقبال جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية وتفاعل كبير مع برامجه المتنوعة.

حيث نُظمت ندوة بعنوان "آفاق وتنمية التعليم فى ضوء استراتيجية الدولة 2030" بمشاركة أ.د عبد العزيز سليم و أ.د/ مصطفى أمين و دكتور سعيد عشيبة، إلى جانب ندوة أخرى بعنوان "إسهامات البحيرة في التراث الثقافي المصري" بمشاركة الكاتب كامل رحومة و كابتن محمد المقدم ، و ساندي رضا مدير مكتب صدى البلد .

كما شهد المعرض ورش رسم وتلوين وأشغال يدوية للأطفال، وقدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة الطفل بقيادة المايسترو عاصم علاء عرضًا فنيًا متميزًا، أعقبته أمسية شعرية لنادي أدب دمنهور بعنوان "شعر العامية" بمشاركة الشعراء أحمد هلال و عوض سلطان و مجدي المناديلي.

هذا وتواصل فعاليات اليوم الثاني اليوم الجمعة بندوة بعنوان AI والإبداع الأدبي"، ولقاء لشعر العامية لنادي أدب بدر، وآخر بعنوان "من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم"، بالإضافة إلى عرض فني تقدمه فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية.

ومن الجدير بالذكر أن معرض دمنهور الثامن للكتاب يُقام خلال الفترة من 2 حتى 11 أكتوبر بمشاركة 23 دار نشر، وبرنامج ثقافي وفني متنوع يشمل ندوات فكرية وأدبية، وورش فنية وتفاعلية للأطفال، بالإضافة لعروض فنية وغنائية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والفكرية بمحافظة البحيرة.