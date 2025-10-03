محافظ البحيرة: حصر أراضي طرح النهر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة| صور

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أراضي طرح النهر نتيجة لارتفاع منسوب المياه.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مديريتى الري والزراعة، وكافة الوحدات المحلية الواقعة على النيل وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، وحصر كافة مناطق طرح النهر بالمناطق الواقعة على النيل.

مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع منسوب المياه.

وفي إجراءات وقائية مسبقة قامت مديرية ري البحيرة بتخفيض منسوب المياه في فرع رشيد، كإجراء احترازى في حالة زيادة مناسيب المياه، ضمن الخطة المسبقة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين خاصة

بأراضي طرح النهر منخفضة المنسوب عن الطرق الطبيعية، والتي يستغلها بعض المزارعين بالزراعة بالمخالفة للقانون.