تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
بعض مستخدمي Apple يعتقدون في تمزيق الشركة مجتمعها .. واستعراض لأسباب الانقسام

Apple
Apple
احمد الشريف

بدأت تطفو على السطح نقاشات واسعة النطاق بين مستخدمي أجهزة Apple بشأن سياسات الشركة التكنولوجية والتسويقية، وما إذا كانت توجهاتها الحديثة تسهم في زيادة التقسيم داخل مجتمعها العالمي.

 تشير التقارير إلى تغيرات في نمط التفاعل والتواصل بين فئات المستخدمين.

أبرز أسباب الخلاف

رجح متابعون نشوء حالة الانقسام إلى رفع الأسعار وتقييد بعض الخدمات أو نقلها خلف جدران الاشتراكات المدفوعة، بالإضافة إلى قرارات تتعلق باستبعاد ميزات كانت متاحة في أنظمة التشغيل القديمة. 

كما أشار بعضهم إلى أن هيمنة بعض الأجهزة على الدعم التقني والبرمجي أجج التوترات بين مستخدمي الأجهزة القديمة والجديدة.

آراء المستخدمين والشركات التقنية

تتعدد الرؤى بين من يدافع عن سياسات التحديث المستمر كوسيلة للحفاظ على الجودة والأمن، وبين آخرين يرونها تمييزاً غير عادل.

 أجرت العديد من الجهات المتخصصة مقابلات مع مستخدمين أعربوا عن رغبتهم في استعادة روح المجتمع الواحد التي ميزت مستخدمي Apple لعقود طويلة.

البحث عن حلول للم الشمل

تبرز توصيات بوجوب إعادة النظر في استراتيجيات الدعم والسياسات التسعيرية، وتبني آليات تشجع على شمولية الخدمات وإمكانية الوصول للجميع من دون استثناء، بهدف تقليص الفجوة بين المستخدمين والحفاظ على سمعة الشركة كقوة موحدة في عالم التقنية.

Apple أجهزة Apple الشركة التكنولوجية

