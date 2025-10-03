قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة كيو تيرمينالز قطر كلاسيك 2025

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي
إسلام مقلد

واصلت هانيا الحمامي، المصنفة الثانيه عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة كيو تيرمينالز قطر كلاسيك ٢٠٢٥، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في نصف النهائي على منافستها أمينه عرفي، المصنفة الخامسه عالميًا، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-9، 11-6، 11-7 في مباراة استغرقت 51 دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه نور الشربيني ، المصنفة الثالثه عالميًا، في لقاء حاسم يوم ٤ أكتوبر، الذي تسعى من خلاله للتتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة QTerminals قطر كلاسيك للإسكواش 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام سنويًا في العاصمة القطرية الدوحة، وتستضيفها ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 463,000 دولار أمريكي، بواقع 231,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinum العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.

هانيا الحمامي نادي وادى دجلة وادى دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

ترشيحاتنا

حكم ترتيب السور في الصلاة

هل يجوز قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب؟.. أمين الإفتاء يجيب

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: نية المرء ومقصوده من كل عمل أهم أعمال القلوب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: المشاركة في الأعياد القومية واجب وطني

بالصور

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد