تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، والمقرر إقامتها على استاد السويس.

تشكيل البنك الأهلي الأساسي :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي، محمد بن شرقي، أحمد النادري، مصطفى شلبي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

دكة البدلاء:

أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، أحمد أمين "أوفا"، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، ياو أنور، سيد نيمار.

ويخوض البنك الأهلي اللقاء بعد 8 مباريات في الدوري، حقق خلالها فوزين وتعادل في 5 مواجهات، فيما تلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 7 أهداف، مقابل استقبال شباكه 3 أهداف فقط.