حماس : جاهزون لبدء المفاوضات فورا لإنجاز عملية تبادل الأسرى
نتنياهو يأمر بشن هجوما بالطائرات ضد أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
ترامب: أي شخص يحرق العلم الأمريكي سيسجن لمدة عام
الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الكرة المصرية و يعد الفائز بجائزة
طالب ثانوي.. ضبط المتهم بقتـ.ل سيد مسنة لسرقة ذهبها بالمنوفية
ليفربول فى اختبار صعب لاستعادة التوازن أمام تشيلسى بالدورى الإنجليزى
كيفية تحصين النفس من الفتن.. اتبع هذه الخطوات الشرعية
جيب شيروكي 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر
يوم مميز للغاية.. ترامب : يجب إنجاز الصيغة النهائية بشأن خطة غزة بشكل واضح.. على إسرائيل وقف القصف فوراً.. حل قضية الشرق الأوسط "ممكن"
محمد عبد المنعم يستغل إصابته لتطوير مهاراته .. ما الجديد؟
سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة
أهالي الرهائن: نرحب بإعلان ترامب وندعو نتنياهو إلى بدء المفاوضات الفورية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للترجمة بإطلاق مسابقة في الأدب الشعبي المصري

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تنظم جامعة القاهرة، برئاسة د. محمد سامي عبد الصادق، ومن خلال مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، فعاليات المسابقة السنوية في الترجمة، والتي تأتي هذا العام تحت عنوان: "الأدب الشعبي المصري بلغات العالم: الموال الشعبي". وقد تحدد 30 من نوفمبر آخر موعد لتسليم الترجمات،على أن تعلن النتائج فى احتفالية خاصة يوم 25 من ديسمبر.

وأكد د.محمد سامى عبدالصادق، رئيس الجامعة القاهرة أن تنظيم هذه المسابقة يعكس الدور الريادي للجامعة في تنشيط حركة الترجمة ومد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب، ويبرز أهمية الترجمة في إثراء الحضارة الإنسانية وتوسيع آفاق الحوار العالمي، فضلًا عن إبراز العمق الحضاري للثقافة المصرية الضاربة بجذورها في التاريخ.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منار عبد المعز، مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أن مسابقة هذا العام تستهدف فئتين هما "المترجم الشاب" حتى سن 22 عامًا، و"المترجم المحترف" ابتداءً من 23 عامًا، وتشمل الترجمة  9 لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والروسية، والصينية، واليابانية، والكورية.

وأضافت د.منار عبد المعز أن المسابقة تستهدف تسليط الضوء على التراث الأدبي الشعبي المصري كأحد مكونات الهوية الثقافية، تشجيع شباب المترجمين على نقل الإنتاج الفكري والثقافي المصري إلى لغاتهم، فضلا عن إبراز القيمة الجمالية للموال الشعبي المعبر عن ملامح الشخصية المصرية.

وحري بالإشارة أن موضوع المسابقة في فئة "المترجم الشاب" عبارة عن مختارات من مواويل رباعية وخماسية وسباعية، بينما في فئة "المترجم المحترف" عبارة عن مختارات من مواويل غنائية طويلة. ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز مالية رمزية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و10آلاف جنيه لكل فائز، إضافة إلى شهادات تقدير، ونشر الترجمة الفائزة بالمركز الأول في كتاب يصدر عن المركز.

