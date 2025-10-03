قائمة الزمالك لمباراةغزل المحلة .. عودة الجزيري وشيكو بانزا وغيابات مؤثرة

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بضم الأنجولي شيكو بانزا والتونسي سيف الجزيري لقائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته على ستاد الكلية الحربية اليوم قبل الانتظام في معسكر مغلق بالإسماعيلية استعدادًا لمباراة غزل المحلة المرتقبة.

ويفتقد الفريق خدمات عبد الله السعيد للإيقاف ومحمد شحاتة والفلسطيني عدي الدباغ وناصر منسي للإصابة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء غدًا السبت ، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.