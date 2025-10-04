استصلاح الأراضي في سبتمبر| إزالة تعديات وتطهير 106 كم من المساقي والمصارف

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي، خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سلطت الضوء على حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلا عن جهود الإرشاد الزراعي وتطوير البنية التحتية للري، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المنتفعين.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد حسين رئيس قطاع الاستصلاح، تم إزالة نحو 105 حالة تعدي في المهد بمختلف القرى التي تشرف عليها المراقبات، قدرت بحوالي 16805 متر و33 فدان، ذلك بالإضافة إلى بحث والرد على 146 نقطة متغير مكاني مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث شملت 6 متغيرات بناء بدون ترخيص في نطاق برج العرب، و140 متغيرا في نطاق الحمام ومطروح.

وأشار رئيس القطاع الى أنه تم عقد 35 ندوة إرشادية تناولت المحاصيل الاستراتيجية، على رأسها بنجر السكر وعباد الشمس والمانجو والزيتون، بالإضافة إلى التوعية بالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق الاجتماعي وأهمية تدوير مخلفات المحاصيل الزيتية، فضلا عن استمرار أعمال 11 مدرسة حقلية حول محاصيل: بنجر السكر، عباد الشمس، الذرة الشامية، السمسم، والأرز.



وأكد استمرار أعمال التطهير الواسعة لتحسين كفاءة الري وتوفير المياه للأراضي المستصلحة، حيث تم الانتهاء من تطهير 92 مسقى فرعية وخاصة بإجمالي طول 61900 متر، فضلا عن تطهير 51 مصرفًا بطول إجمالي 44500 متر، ليصل إجمالي ما تم تطهيره من مساقي ومصارف إلى أكثر من 106 كيلومترات، مشيرا إلى أنه تم تصليح فرع 8 محطة 16 بطول 8 كم بمراقبة مطروح.

وأوضح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، انه تمت زيارات ميدانية لمراقبة طيبة بالنوبارية، لجمعيات: الأزهر، سيدنا آدم، حسين أبو اليسر، بيصار لضمان وصول كميات كافية من الأسمدة، ومناقشة مطالب المنتفعين بخصوص التسويق وتكويد المزارع، فضلا عن مواصلة أعمال الحصاد، لمحاصيل الأرز، والذرة الشامية، وعباد الشمس بمراقبة بورسعيد، لافتا إلى متابعة الاستعدادات للموسم الشتوي بزراعة بنجر السكر بمراقبة صان الحجر، وقال انه تم أيضا توزيع 35 رأس أغنام على السيدات في قرى مراقبة بني سويف ضمن مشروع "سيل" للاستثمارات الزراعية.

وتابع أنه تم أيضا عقدت 12 جلسة بحث مخالفات المنتفعين وتقنين الأوضاع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، حيث عرضت 360 حالة مخالفة للشروط، منها 317 حالة تقنين أوضاع، كما تم تأجيل 43 حالة لاستكمال المستندات أو لوجود نزاع قضائي.