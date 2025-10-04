أستاذ علوم سياسية يكشف تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب.. والرد الإسرائيلي

أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن رد حماس الإيجابي على خطة الرئيس الأمريكي ترامب من أجل إنهاء الأزمة، جاء بعد التشاور مع الوسطاء والقوى الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس وافقت على تسليم الأسرى والرهائن.

وقال إسماعيل تركي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، إن ترامب رد على موافقة حماس بتسليم الأسرى، بأنه أعطى توجيهات لإسرائيل بوقف إطلاق النار والعدوان على قطاع غزة، خاصة أن استمرار العدوان سيكون تداعياته خطيرة على المنطقة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الأمر يتوقف على الرد الإسرائيلي على موافقة حماس بتسليم الأسرى سواء بوقف العدوان، أو الاستمرار في الحرب، خاصة أن نتنياهو كان يتوقع رفض حماس تسليم الأسرى.