وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
رياضة

مهاب ياسر: أتمنى اللعب لأحد الثلاثي الكبار.. واسم النادي والمقابل المادي "يفرقوا"

حرس الحدود
حرس الحدود
ياسمين تيسير

أكد مهاب ياسر لاعب حرس الحدود الحالي وإنبي والزمالك السابق، أنه سيختار الانضمام إلى القلعة البيضاء لو عاد به الزمن مرة آخرى، مشددًا على أنه كان يمتلك عروضا من أندية قوية وأفضل ماديًا، لكنه اختار الزمالك.

وتابع "ياسر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: اخترت الزمالك وقتها بسبب رغبتي في اللعب لأحد أندية القمة، رغم وجود عروض من أندية كبيرة ولها اسمها، مضيفًا: وكيلي تحدث معي بشأن العروض الآخرى الأحسن ماديًا والأفضل من حيث المشاركة، لكنني صممت على اختياري للزمالك.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: أتمنى أن يتاح لي الاختيار بين الأهلي والزمالك بعد نهاية هذا الموسم، لترى الجماهير من سيكون صاحب الاختيار، وأتمنى تقديم موسم مميز مع حرس الحدود ينتهي بالتواجد ضمن السبعة الكبار.

وواصل لاعب إنبي السابق: بيراميدز أصبح منافسًا كبيرًا للأهلي والزمالك على كل البطولات، السماوي كان قريبًا من تحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي، وربما يستطيع تكرار نفس الأمر هذا الموسم، لذلك دائرة الاختيار ستتسع لتشمل الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وشدد مهاب ياسر، على أنه يأمل في إثبات ذاته مع حرس الحدود هذا الموسم وخوض تجربة اللعب ضمن أحد الثلاثي الكبار، مضيفًا: كل تجربة لها ظروفها وتفاصيلها التي تساهم في نجاحها أو فشلها، لا أحد يتمنى الفشل بالعكس عندما تذهب لنادي كبير تجبرك الدوافع على بذل جهد أكبر للتواجد واللعب بشكل أساسي، وهو ما أتمناه في الفترة القادمة، من أجل تعويضي عما حدث في تجربة الزمالك التي أتمنى تكرارها مرة أخرى.

واختتم لاعب حرس الحدود الحالي: لو حدثت صفقة انتقالي إلى الزمالك من إنبي، كان الوضع سيتغير، اسم النادي والمقابل المادي يحدثان فارقًا كبيرًا مع اللاعب ويقويان مركزه ويساعدانه كي يلعب بشكل أساسي ويشارك باستمرار.

حرس الحدود الدوري الزمالك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

