مهاب ياسر: أتمنى اللعب لأحد الثلاثي الكبار.. واسم النادي والمقابل المادي "يفرقوا"

أكد مهاب ياسر لاعب حرس الحدود الحالي وإنبي والزمالك السابق، أنه سيختار الانضمام إلى القلعة البيضاء لو عاد به الزمن مرة آخرى، مشددًا على أنه كان يمتلك عروضا من أندية قوية وأفضل ماديًا، لكنه اختار الزمالك.

وتابع "ياسر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: اخترت الزمالك وقتها بسبب رغبتي في اللعب لأحد أندية القمة، رغم وجود عروض من أندية كبيرة ولها اسمها، مضيفًا: وكيلي تحدث معي بشأن العروض الآخرى الأحسن ماديًا والأفضل من حيث المشاركة، لكنني صممت على اختياري للزمالك.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: أتمنى أن يتاح لي الاختيار بين الأهلي والزمالك بعد نهاية هذا الموسم، لترى الجماهير من سيكون صاحب الاختيار، وأتمنى تقديم موسم مميز مع حرس الحدود ينتهي بالتواجد ضمن السبعة الكبار.

وواصل لاعب إنبي السابق: بيراميدز أصبح منافسًا كبيرًا للأهلي والزمالك على كل البطولات، السماوي كان قريبًا من تحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي، وربما يستطيع تكرار نفس الأمر هذا الموسم، لذلك دائرة الاختيار ستتسع لتشمل الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وشدد مهاب ياسر، على أنه يأمل في إثبات ذاته مع حرس الحدود هذا الموسم وخوض تجربة اللعب ضمن أحد الثلاثي الكبار، مضيفًا: كل تجربة لها ظروفها وتفاصيلها التي تساهم في نجاحها أو فشلها، لا أحد يتمنى الفشل بالعكس عندما تذهب لنادي كبير تجبرك الدوافع على بذل جهد أكبر للتواجد واللعب بشكل أساسي، وهو ما أتمناه في الفترة القادمة، من أجل تعويضي عما حدث في تجربة الزمالك التي أتمنى تكرارها مرة أخرى.

واختتم لاعب حرس الحدود الحالي: لو حدثت صفقة انتقالي إلى الزمالك من إنبي، كان الوضع سيتغير، اسم النادي والمقابل المادي يحدثان فارقًا كبيرًا مع اللاعب ويقويان مركزه ويساعدانه كي يلعب بشكل أساسي ويشارك باستمرار.