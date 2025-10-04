منتخب مصر الثاني يصرف مكافآت الفوز في وديتي تونس تمهيدًا لمعسكر المغرب

اتفق حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، مع اتحاد الكرة على صرف مكافآت الفوز في وديتي تونس خلال معسكر سبتمبر الماضي، قبل التوجه إلى المغرب لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي المغرب والبحرين ضمن تحضيرات الفريق لبطولة كأس العرب.

وأتم الاتحاد المصري لكرة القدم الترتيبات الخاصة بمعسكر أكتوبر، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره المغربي يوم 9 أكتوبر، على أن يلاقي البحرين يوم 12 من الشهر ذاته، ضمن الأجندة الدولية، في إطار خطة الإعداد لبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

ويشرف أحمد حسن، مدير المنتخب، على كافة الترتيبات الإدارية، بينما يقوم أيمن حافظ، المدير الإداري، بإنهاء إجراءات السفر إلى المغرب، تأكيدًا على الجاهزية الكاملة للمعسكر من الناحية التنظيمية.

وفي سياق الاستعدادات، نجح اتحاد الكرة في الاتفاق مع نظيره الجزائري على إقامة مواجهتين وديتين بين مصر والجزائر خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، على أن تقام المباراتان في القاهرة، ضمن خطة الإعداد النهائية لكأس العرب.

من جانبه، أعرب حلمي طولان عن رضاه التام على سير البرنامج التحضيري، مؤكدًا أن المعسكر الأول في سبتمبر حقق أهدافه بعد فوز المنتخب في مباراتيه أمام تونس.

واعتبر طولان مواجهتي المغرب والبحرين محطتين مهمتين في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في البطولة المرتقبة.

وقال المدير الفني إن الجهاز الفني يواصل متابعة مباريات الدوري الممتاز بشكل مستمر، سواء للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين المنضمين، أو لاكتشاف عناصر جديدة يمكن الاستفادة منها في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن باب المنتخب سيظل مفتوحًا أمام جميع اللاعبين الذين يثبتون أحقيتهم بارتداء قميص الفراعنة.

وأشاد طولان بالانضباط والالتزام الذي أظهره اللاعبون خلال المعسكرات، مشيرًا إلى أن الفريق يضم عددًا من العناصر أصحاب الخبرات الدولية، ما يمنح المنتخب استقرارًا فنيًا يساعد على تنفيذ خطة الإعداد بالشكل الأمثل.

يُذكر أن منتخب مصر الثاني تم تشكيله كجزء من استراتيجية اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة الاختيار وبناء فريق رديف يدعم المنتخب الأول، ويشارك في الاستحقاقات الإقليمية مثل بطولة كأس العرب.