بعد انتشار صورهما.. اللبنانية شيراز تلغي متابعة حسام حبيب

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول الفنان حسام حبيب، بعد انتشار صورته مع المطربة اللبنانية شيراز، وانتشار شائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما.

حسام حبيب مع اللبنانية شيراز

ولم يوضح أي من الطرفان (حسام حبيب أو شيراز) طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما.

وبالبحث في حسابات حسام حبيب وشيراز، عبر تطبيق انستجرام، تبين أن الأول يتابع الثانية، بينما قامت الثانية بإلغاء متابعة «حبيب» الذي لم يظهر في قائمة المتابعون.

حساب شيراز على انستجرام

حساب حسام حبيب على انستجرام

حقيقة عودة حسام وشيرين

كان الفنان حسام حبيب، قد حل ضيفًا على برنامج “ET بالعربي”، في فترة سابقة وكشف حقيقة ما تردد حول علاقته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة عودتهما.

وأقسَمَ حسام حبيب، خلال اللقاء، أنه لا يعلم أي شيء عن شيرين عبد الوهاب، ولا يوجد أي تواصل بينهما، معربًا عن تمنياته لها بالخير، ونفى ما تردد حول التحقيق معه في قضية المخدرات.

شيرين عبد الوهاب

سبق أن أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".

أغاني شيرين عبد الوهاب

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “ومازال ع البال”، عبر قناتها على تطبيق “تليجرام”.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية، وعلقت عليه: «ومازال ع البال.. اسمعوها على تليجرام دلوقتي.. كلمات تامر حسين.. ألحان مدين.. توزيع توما».

أعمال شيرين عبد الوهاب

كما طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب قبل ذلك أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.