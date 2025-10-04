طارق القاضي: قمة تكني منصة عالمية لإطلاق الابتكار من مصر إلى العالم

أعلن طارق القاضي، مؤسس ورئيس قمة تكني للتكنولوجيا، عن انطلاق النسخة العاشرة من القمة اليوم في مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال القاضي: "اليوم، ونحن نحتفل بإطلاق النسخة العاشرة من قمة تكني، نقف في مكان يحمل رمزية الابتكار والإبداع منذ العصور القديمة، مكتبة الإسكندرية. هذه القمة لم تعد مجرد فعالية، بل أصبحت منصة رائدة تجمع العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم، لقيادة المستقبل ورسم ملامح الثورة التكنولوجية القادمة."

وأضاف القاضي: "عندما أطلقنا قمة تكني قبل عشر سنوات، كانت رؤيتنا قائمة على فكرة بسيطة لكنها قوية: أن مصر ومنطقتنا تمتلك الإمكانات لتكون في طليعة الابتكار العالمي. واليوم، بعد عقد من العمل المستمر، أصبحت تكني حركة حقيقية تدعم رواد الأعمال، وتُبرز قصص نجاح ملهمة، وتُظهر أن الاستثمار في العقول المبدعة هو المفتاح لمستقبل مشرق."

وأكد القاضي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم منظومة الابتكار في مصر، مشيداً بدور وزارة الاتصالات في خلق بيئة مواتية لتحفيز ريادة الأعمال. كما أشار إلى أن النسخة الجديدة من القمة ستشهد إطلاق مبادرات وشراكات استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار.

واختتم القاضي تصريحه قائلاً: "إن هذه القمة ليست فقط للاحتفال بما حققناه، بل لتوجيه أنظارنا نحو المستقبل معاً، وبالتعاون مع شركائنا، سنواصل بناء جسور التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، وسنعمل على تحويل التحديات إلى فرص تضع منطقتنا على خارطة الابتكار العالمي أهلاً بكم في قمة تكني العاشرة، أهلاً بكم في المستقبل."