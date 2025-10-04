لجنة فنية لفحص وتطوير بوابات مدخل محافظة كفر الشيخ .. صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة فنية موسعة تضم ممثلين عن جامعة كفرالشيخ (كلية الهندسة – كلية التربية النوعية – كلية الزراعة)، والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وإدارة التنسيق الحضاري، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وإدارة المرور، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لفحص البوابة الرئيسية لمدخل المحافظة من جميع الجوانب الإنشائية والفنية والجمالية.

أكد محافظ كفر الشيخ أن اللجنة كُلفت بمعاينة الموقع ميدانيًا للوقوف على الحالة الفنية والإنشائية للبوابة، وتقديم تقرير تفصيلي بالملاحظات والمقترحات اللازمة لتطويرها بما يتوافق مع الطابع الجمالي والحضاري لمدخل المحافظة، ويعكس صورتها المشرفة أمام القادمين إليها عبر محور 30 يونيو، بما يتوافق مع الهوية البصرية للمحافظة.

وأضاف، أن الهدف هو تحقيق أعلى معايير الأمان والانسيابية المرورية مع الحفاظ على المظهر الجمالي، مشددًا على سرعة إعداد تقرير هندسي تفصيلي يتضمن المقترحات الفنية اللازمة لتعديل التصميم أو الارتفاع أو عناصر الجماليات المعمارية، بما يضمن السلامة العامة ويسهّل حركة المرور.