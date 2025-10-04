قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
لجنة فنية لفحص وتطوير بوابات مدخل محافظة كفر الشيخ .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة فنية موسعة تضم ممثلين عن جامعة كفرالشيخ (كلية الهندسة – كلية التربية النوعية – كلية الزراعة)، والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وإدارة التنسيق الحضاري، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وإدارة المرور، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لفحص البوابة الرئيسية لمدخل المحافظة من جميع الجوانب الإنشائية والفنية والجمالية.

أكد محافظ كفر الشيخ أن اللجنة كُلفت بمعاينة الموقع ميدانيًا للوقوف على الحالة الفنية والإنشائية للبوابة، وتقديم تقرير تفصيلي بالملاحظات والمقترحات اللازمة لتطويرها بما يتوافق مع الطابع الجمالي والحضاري لمدخل المحافظة، ويعكس صورتها المشرفة أمام القادمين إليها عبر محور 30 يونيو، بما يتوافق مع الهوية البصرية للمحافظة.

وأضاف، أن الهدف هو تحقيق أعلى معايير الأمان والانسيابية المرورية مع الحفاظ على المظهر الجمالي، مشددًا على سرعة إعداد تقرير هندسي تفصيلي يتضمن المقترحات الفنية اللازمة لتعديل التصميم أو الارتفاع أو عناصر الجماليات المعمارية، بما يضمن السلامة العامة ويسهّل حركة المرور.

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

محكمة

تأجيل محاكمة 6 متهمين بإنهاء شخص في بنها بسبب خلافات إلى نوفمبر المقبل

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعدادا لانتخابات النواب.. فتح حسابات خاصة بمبالغ الدعاية للمرشحين

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

صابرين
صابرين
صابرين

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

