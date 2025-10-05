قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026
إسلام صادق يكشف سر عدم انضمام أحمد الشناوي للمنتخب
بنداري: وفرنا صناديق اقتراع وأدوات مكتبية لتتمكن كل لجنة انتخابية من أداء دورها على أكمل وجه
تركيا تحذّر من تكلفة الدعم الأوروبي الضخمة لأوكرانيا: عبء اقتصادي ضخم
إصابة 5 أشخاص في حريق شب بمعرض أدوات منزلية بالقليوبية
لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب
«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة
إرحل .. طارق السيد يهاجم المدير الفني للزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة
عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج
سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025
«التعديات على النيل».. «الديهي» يُطالب بالتصدّي للمُخالفين والمسئولين المُقصرين |فيديو
ديني

هل الأرض المؤجرة كملعب لإقامة المباريات نخرج عنها زكاة المال ؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء تقول فيه : " توفى زوجي وترك قطعة أرض تؤجر لإقامة المباريات كاستثمار للأبناء عند زواجهم ، فهلل أخرج عليها زكاة علما بأنني أعطيت أشقاء زوجي نصيبهم من الميراث لتكون خاصة بالبنات فقط ؟.

أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر بصفحة دار الإفتاء بالفيسبوك، قائلا : الأرض في هذه الحالة بإجماع الفقهاء يطلق عليها “ المستغلات ” وهي ليست عليها زكاة ، وكونها مخصص ثمنها لزواج البنات يؤكد عدم إخراج زكاة عليها مطلقا .

أوضح أمين الفتوى أن الأرض يخرج عليها زكاة عندما تشتري الأرض وتقوم بتسقيعها وتنتنظر زيادة ثمنها لبيعها وفي هذه الحالة تخرج عليها نصف العشر لأنها مخصصة للاتجار .

هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟ سؤال ورد إلى الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.

وأجابت إيمان أبو قورة عن السؤال قائلة: إنه في حال ادخرت المرأة مالا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة – من بلوغ النصاب ومرور الحول – وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.


وأضافت فى تصريح سابق لها أنه فى حال  حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالا مدخرا قابلا للتصرف الحر.

وبينت أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعا. 

