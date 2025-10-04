قائمة بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن قائمة بدلاء الفريق في مواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق كل من: المهدي سليمان – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق – أحمد فتوح – بارون أوشينج – نبيل عماد "دونجا" – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال أوراقه البديلة بشكل مميز خلال اللقاء، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مشوار الفريق نحو المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.