ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يوضح أسباب تحذيره من هجوم إيراني محتمل

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

خرج عضو الكنيست ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم السبت، بتوضيح جديد عبر منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، دافع فيه عن موقفه ورد على الانتقادات التي وجهت إليه بزعم نشر الذعر بين المستوطنين الإسرائيليين.

جاء ذلك في أعقاب منشوره التحذيري الذي أثار جدلاً واسعًا حول احتمال وقوع هجوم إيراني مفاجئ خلال عطلة عيد العرش اليهودي.

وقال ليبرمان: "لا أنوي نشر الذعر، بل منع التراخي، ومنع وقوع كارثة أخرى، لا سمح الله"، مشيرًا إلى أن تحذيره يستند إلى معطيات استخباراتية علنية ووقائع مقلقة تدل على نوايا تصعيدية من قبل إيران.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن الحرب الحالية بدأت بنجاح وحققت إنجازات ملموسة، إلا أن المهمة لم تكتمل بعد.

 وأضاف: "تركنا الإيرانيين في حالة من الهلع، وهذا هو الوضع الأخطر... يجب ألا نغفل عن إمكانية رد فعل مفاجئ".

وأكد ليبرمان أن المشكلة لا تكمن في نقص المعلومات الاستخباراتية، بل في القدرة على الربط بين المعطيات وتكوين رؤية شاملة. وسرد في منشوره جملة من المؤشرات المقلقة، منها:

تقارير عن تدريبات عسكرية واسعة النطاق أجرتها إيران لمحاكاة مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

أنشطة مشبوهة في منشآت نطنز النووية، حيث تم رصد توسيع كبير في الأنفاق ونشاط هندسي تحت الأرض، ما يعزز فرضية التحضير لبرنامج نووي يصعب استهدافه عسكريًا.

نقل الولايات المتحدة العشرات من طائرات التزود بالوقود إلى قواعد في قطر، وفق ما نشرته مجلة "نيوزويك".

قرار كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة تجديد العقوبات على طهران، وهو ما وصفه ليبرمان بأنه "استناد إلى معلومات استخباراتية دقيقة".

وشدد ليبرمان على أن "كل هذه المعطيات تؤكد أن الإيرانيين لا يسعون إلى نوبل للسلام، بل إلى الانتقام"، مضيفًا أن السؤال لم يعد "هل ستقع مواجهة؟"، بل "متى؟".

وفي ختام منشوره، أشار إلى تحذيراته السابقة من نوايا حماس قبل السابع من أكتوبر، والتي لم تُؤخذ على محمل الجد من قبل الحكومة. وأضاف: "لقد دفعنا ثمن الغطرسة حينها، وما زلنا ندفعه حتى اليوم. لا يجب أن نكرر الخطأ ذاته".

حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان هجوم إيراني إسرائيل عيد العرش اليهودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

