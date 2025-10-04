مصادر للقاهرة الإخبارية: غدا لقاءات غير مباشرة بمصر بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني

أكدت مصادر أن الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني سيناقشان تهيئة الظروف الميدانية بقطاع غزة لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

أضافت المصادر لـ«القاهرة الإخبارية»: أن غدا هناك لقاءات غير مباشرة بمصر بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني، بحسب مأفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مقترح الرئيس الأمريكي

كما أكد مصدر أمني رفيع المستوى، بدء تحرك وفدي إسرائيل وحماس غدًا وبعد غد للقاهرة للتباحث حول ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل لكافة الأسرى، طبقًا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانب آخر؛ قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش رحب بالبيان الصادر عن حركة حماس بشأن استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، مؤكدًا أن هذا الموقف يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل خطة وقف إطلاق النار وتنفيذ بنودها على أرض الواقع.

