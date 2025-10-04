ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لن أتسامح مع أي تأخير من حماس.

التحرك بسرعة

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لابد على حماس التحرك بسرعة وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



واختتم الرئيس الأمريكي قائلا: أقدر الوقف المؤقت للعمليات الإسرائيلية في غزة.

صفقة سياسية لتحسين موقع ترامب

من جانب آخر؛ أكد الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات بمركز الأهرام، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات البنود العشرين، أثارت منذ إعلانها جدلًا واسعًا بين المراقبين بشأن كونها صفقة سياسية لتحسين موقع ترامب أم مبادرة حقيقية للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الخطة تفتقد كثيرًا من التفاصيل الضرورية مثل الخرائط والجداول الزمنية وآليات التنفيذ والضمانات المتبادلة.

وأضاف قنديل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إدارة ترامب صاغت الخطة بطريقة عامة تعتمد على التدرج في التطبيق دون تحديد واضح لمسؤوليات الأطراف، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على الصمود أمام التعقيدات الميدانية والسياسية.