الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بروتوكول تعاون لافتتاح فرع جديد للخط الساخن لصندوق الادمان لمحافظ السويس

عمرة عثمان
عمرة عثمان

وقع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس  لافتتاح فرع جديد للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان  رقم " 16023” وتشغيل  عيادات طبية بكلية الطلب جامعة السويس لأول مرة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة السويس ،بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ،والأستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى للصندوق والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية والدكتورة دعاء محمد السيد عميد كلية الطب جامعة السويس .

ويهدف بروتوكول التعاون إلى توفير جميع  الخدمات العلاجية لمرضى الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" مجانا ووفقا للمعايير الدولية وتستهدف العيادات تقديم الخدمة لما يقرب من 3000 مريض إدمان سنويا من أبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى إتاحة تحاليل الفيروسات المعدية لمرضى الإدمان "فيروسات التهاب الكبد الوبائي B وC  وفيروس نقص المناعة البشري (HIV) للفئات المعرضة لخطر العدوى، مثل متعاطي المخدرات بالحقن أو بحسب ما يقرره الطبيب المختص إلى جانب تحاليل وظائف الكبد، سيتم تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين العاملين في مجال علاج الإدمان بكلية طب جامعة السويس ، وتشمل هذه الدورات مكونات نظرية وتدريسية، وتدريب عملي على آليات مكافحة الإدمان وعلاجه، وذلك وفقًا للبرامج التدريبية المعتمدة بين الصندوق والجامعة  فضلا عن تخصيص مقر "بيت تطوع" لصندوق مكافحة الإدمان داخل حرم الجامعة ليتم من خلاله تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج لرفع وعي الطلاب بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة التعاطي والإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة.

وقال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن من ضمن محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ إتاحة خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وبموجب بروتوكول التعاون مع جامعة السويس حيث تعد السويس من المحافظات المحرومة من الخدمة وسيتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المحافظة مجانا وفى سرية تامة، وبذلك تصل عدد  المحافظات المستفيدة من وجود مراكز وعيادات لعلاج  الإدمان إلى 20 محافظة من خلال35 مركزا علاجيًا تابعًا للصندوق أو بالشراكة مع الخط الساخن، و التي تتيح حتى الآن الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى حرص  صندوق مكافحة الإدمان على تنفيذ برنامج التأهيل من خلال مراكز العزيمة التابعة له، وذلك بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان، ويرتكز البرنامج على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى خلال فترة التأهيل، بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعدهم  على تحقيق التعافي، من خلال التركيز على "الثقافة العلاجية، التغيير، المهارات اللازمة للتعافي والعيشة حياة سوية خالية من المخدرات" كما يتم أيضا توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض "خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة، إعادة التأهيل المهني والاجتماعي وإعادة الدمج المجتمعي" في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني.

وأوضح عثمان أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان يعتمد على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية" تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

مكافحة وعلاج الإدمان جامعة السويس مكافحة الإدمان مرضى الإدمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

