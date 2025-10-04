قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل
تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل
الاحتلال الإسرائيلي يختطف 3 سوريين خلال توغله في ريف درعا
نتنياهو : نسقت مع ترامب خطة قلبت الأوضاع في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختراق خطير يطال Discord: آثار وتداعيات أمنية واسعة على قطاع التواصل الرقمي

Discord
Discord
احمد الشريف

في خبر مفزع لعشاق منصات التواصل الرقمية، أبلغت Discord يوم 4 أكتوبر 2025 عن اختراق أمني خطير أصاب قواعد بيانات خدمة العملاء، حيث تمكن القراصنة من الوصول لصور بطاقات الهوية الشخصية بالإضافة إلى معلومات حساسة كعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وأكثر من ذلك.

تحقيق داخلي وتدابير وقائية

خصصت Discord فريقًا متخصصًا للتحقيق الفوري في الثغرة الأمنية وتحليل عمل البرمجيات الخبيثة المستخدمة في الهجوم. 

تمت إزالة جميع البيانات المكشوفة، وأطلقت الشركة تنبيهات لجميع المستخدمين المتأثرين مع الدعوة لتغيير كلمات المرور وتفعيل التحقق بخطوتين، إضافة إلى اتباع تعليمات الأمن السيبراني لتجنب هجمات التصيد الاحتيالي المحتملة.

المخاطر على المستخدمين والشركات

يضع هذا الاختراق مرة أخرى منصات التقنية الكبرى في مرمى الانتقادات لمحدودية إجراءات الحماية المتوفرة، مع تعاظم مخاوف المجتمع الرقمي من الاستخدام غير المشروع للهوية الرقمية أو استغلال المعلومات المسربة في عمليات احتيال إلكتروني أو انتحال شخصية في تطبيقات التواصل والدفع الإلكتروني.

صورة أمنية عامة للنظام الرقمي

اعتبرت سلطات الأمن السيبراني الدولية هذا الحادث دافعًا لتشديد التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، خاصة مع انتشار الخدمات الرقمية التي تعتمد على التحقق الإلكتروني كأداة رئيسية للإدارة والأمان. 

ومن جانبها، تعهدت Discord بالاستثمار في بنية تحتية أقوى وتوفير تحديثات أمنية دورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، كما دعت المستخدمين والشركات إلى المشاركة في تطوير أدوات حماية جماعية عبر الإنترنت، ما يرسخ ثقافة الأمان الرقمي في قطاع سريع النمو والتغير.

Discord البريد الإلكتروني منصات التواصل الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب ببورفؤاد

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة | صور

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر فى شراكة أكاديمية تعزز كفاءات المستقبل

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد