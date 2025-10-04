تكريم ضياء المرغني وعبد الله مشرف في مهرجان نقابة المهن التمثيلية... صور

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان القدير عبد الله مشرف و الفنان القدير ضياء المرغني في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة بعد سنوات كثيرة عن الغياب عن الظهور

يذكر أن كان قد كشف الفنان ضياء الميرغني في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري بعد غياب طويل عن الساحة الفنية: “أنا الحمد لله بخير وبطمن كل جمهوري و شكراً علي المحبة و السؤال”.

وأضاف الميرغني: “أنا بخير و لم أعتزل الفن و فخور بكل الأعمال الي قدمتها.. وأنا تعبان شوية لكن الحمد لله بخير و شكرا لكل الجمهور”.

وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.