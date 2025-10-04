افعل كل ما يجعلك سعيدا.. نصيحة سيمون لمتابعيها على إنستجرام

شاركت الفنانة سيمون، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "افعل كل ما يجعلك سعيداً، مارس طفولتك المتأخرة، استمتع بتصرفاتك واعمالك، هي حياتك وليست حياتهم، إنك تعرف جيداً أنه لن يموت أحد بدلاً منك، لذا فإنه يجدر بك أن تحيا حياتك بنفسك اتيت وحدك وستذهب وحدك، هي حياة واحدة ستحياها ثم تموت نعلّم كيف تجعلها بسيطةً

مُمتعة قدر المتاح".

تكريم سيمون

وتأثرت النجمة سيمون خلال تكريمها في حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائي، الذي أقيم مساء أمس داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وكرّم مهرجان بردية السينمائي في دورته الثانية الكاتب الكبير وحيد حامد وعددًا من نجوم الفن، منهم: هالة صدقي، إلهام شاهين، سيمون، محمد فهيم، شريف إدريس، بوسي شلبي، والمنتج السعودي خالد الراجح.