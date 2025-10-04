قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قلم S Pen الجديد لسلسلة Galaxy Tab S11: تصميم «سداسي» يُشعل الجدل

قلم S Pen
قلم S Pen
احمد الشريف

أطلقت شركة سامسونج الجيل الجديد من أجهزتها اللوحية الرائدة، Galaxy Tab S11، والذي جاء مصحوبًا بـ قلم S Pen مُعاد تصميمه بالكامل، وهو ما أثار إعجاب بعض المستخدمين والجدل بين آخرين بسبب تصميمه "الجريء". 

لطالما كان قلم S Pen علامة فارقة في أجهزة سامسونج اللوحية، ويأتي الإصدار الجديد ليؤكد على التزام الشركة بتقديم تجربة كتابة ورسم أكثر طبيعية ودقة.

تغيير جذري في التصميم

التغيير الأبرز في قلم S Pen الجديد هو اعتماده على تصميم سداسي، على غرار قلم رصاص كلاسيكي تقليدي. هذا التصميم، الذي وصفته سامسونج بأنه يوفر "قبضة مستقرة ومألوفة"، يهدف إلى تقليل الإجهاد عند الاستخدام المطول وتحسين التحكم أثناء الرسم أو تدوين الملاحظات.

 وقد لاقى هذا التحول استحسانًا من الفنانين والمصممين الذين يفضلون شكل القلم التقليدي، بينما اعتبره البعض تحولًا غير ضروري عن التصميم الدائري الأنيق للإصدارات السابقة.

استجابة محسنة وميزات الذكاء الاصطناعي

لم يقتصر التحديث على الشكل الخارجي، فقد شهد القلم تحسينات داخلية كبيرة. يتميز قلم S Pen الجديد بـ استجابة محسّنة ودقة عالية، مما يجعل تجربة الكتابة والرسم على شاشة الجهاز اللوحي Dynamic AMOLED 2X بتردد 120 هرتز أكثر سلاسة وتلقائية. 

والأهم من ذلك، أن القلم أصبح جزءًا لا يتجزأ من الميزات الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI) في واجهة المستخدم One UI 8، مثل إمكانية نسخ وإفلات النصوص التي ينشئها الذكاء الاصطناعي مباشرة في تطبيقات تدوين الملاحظات.

مقاومة ومتانة عالية

من الجوانب التي حظيت بالثناء عالميًا، هي متانة كل من الجهاز اللوحي والقلم. يأتي قلم S Pen مرفقًا داخل علبة الجهاز اللوحي، وهو حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، تمامًا مثل هيكل الجهاز اللوحي المصنوع من مادة Armor Aluminum المُحسَّنة. 

يضمن هذا التصنيف أن القلم يمكنه تحمل الظروف اليومية الصعبة، مما يجعله أداة موثوقة للاستخدام في الداخل أو أثناء التنقل.

يُذكر أن القلم الجديد لا يدعم الاتصال عبر البلوتوث (BLE) في بعض طرازات السلسلة، وهو ما يشير إلى أن سامسونج ربما تكون قد ركزت بشكل أساسي على دقة الكتابة بدلاً من الميزات الجوية التي تعتمد على الاتصال اللاسلكي. 

تضع هذه التطورات سلسلة Galaxy Tab S11 وقلمها S Pen في صدارة أجهزة الإنتاجية والإبداع في السوق.

قلم S Pen Galaxy Tab Galaxy Tab S11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

زوجة محمود الخطيب

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

الوضوء

هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ اعرف الإجابة

حفظ القرآن

أسرار مهمة في حفظ القرآن الكريم .. تعرف عليها

ترديد الأذكار

هل يجب تحريك الشفتين عند ترديد الأذكار؟ اعرف رأي الشرع

بالصور

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال

تسلا تطرح سيارتها سايبرتراك في هذه الدول العربية

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد