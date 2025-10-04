قلم S Pen الجديد لسلسلة Galaxy Tab S11: تصميم «سداسي» يُشعل الجدل

أطلقت شركة سامسونج الجيل الجديد من أجهزتها اللوحية الرائدة، Galaxy Tab S11، والذي جاء مصحوبًا بـ قلم S Pen مُعاد تصميمه بالكامل، وهو ما أثار إعجاب بعض المستخدمين والجدل بين آخرين بسبب تصميمه "الجريء".

لطالما كان قلم S Pen علامة فارقة في أجهزة سامسونج اللوحية، ويأتي الإصدار الجديد ليؤكد على التزام الشركة بتقديم تجربة كتابة ورسم أكثر طبيعية ودقة.

تغيير جذري في التصميم

التغيير الأبرز في قلم S Pen الجديد هو اعتماده على تصميم سداسي، على غرار قلم رصاص كلاسيكي تقليدي. هذا التصميم، الذي وصفته سامسونج بأنه يوفر "قبضة مستقرة ومألوفة"، يهدف إلى تقليل الإجهاد عند الاستخدام المطول وتحسين التحكم أثناء الرسم أو تدوين الملاحظات.

وقد لاقى هذا التحول استحسانًا من الفنانين والمصممين الذين يفضلون شكل القلم التقليدي، بينما اعتبره البعض تحولًا غير ضروري عن التصميم الدائري الأنيق للإصدارات السابقة.

استجابة محسنة وميزات الذكاء الاصطناعي

لم يقتصر التحديث على الشكل الخارجي، فقد شهد القلم تحسينات داخلية كبيرة. يتميز قلم S Pen الجديد بـ استجابة محسّنة ودقة عالية، مما يجعل تجربة الكتابة والرسم على شاشة الجهاز اللوحي Dynamic AMOLED 2X بتردد 120 هرتز أكثر سلاسة وتلقائية.

والأهم من ذلك، أن القلم أصبح جزءًا لا يتجزأ من الميزات الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI) في واجهة المستخدم One UI 8، مثل إمكانية نسخ وإفلات النصوص التي ينشئها الذكاء الاصطناعي مباشرة في تطبيقات تدوين الملاحظات.

مقاومة ومتانة عالية

من الجوانب التي حظيت بالثناء عالميًا، هي متانة كل من الجهاز اللوحي والقلم. يأتي قلم S Pen مرفقًا داخل علبة الجهاز اللوحي، وهو حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، تمامًا مثل هيكل الجهاز اللوحي المصنوع من مادة Armor Aluminum المُحسَّنة.

يضمن هذا التصنيف أن القلم يمكنه تحمل الظروف اليومية الصعبة، مما يجعله أداة موثوقة للاستخدام في الداخل أو أثناء التنقل.

يُذكر أن القلم الجديد لا يدعم الاتصال عبر البلوتوث (BLE) في بعض طرازات السلسلة، وهو ما يشير إلى أن سامسونج ربما تكون قد ركزت بشكل أساسي على دقة الكتابة بدلاً من الميزات الجوية التي تعتمد على الاتصال اللاسلكي.

تضع هذه التطورات سلسلة Galaxy Tab S11 وقلمها S Pen في صدارة أجهزة الإنتاجية والإبداع في السوق.