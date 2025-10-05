قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي
مسئول في البيت الأبيض: خطة ترامب لغزة «سرية».. ومسئولون بالخارجية خارج الصورة
فتح: ندرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار
الشهيد إبراهيم الرفاعي "كابوس إسرائيل"| بث الرعب للعدو.. ونفذ عمليات تاريخية في حرب أكتوبر
ما يقال عند المرور على المقابر؟.. كلمات وأدعية مستحبة للميت
رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي وعودة زيزو مكسب للفريق
بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة .. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
استطلاع أمريكي: 4 من كل 10 يهود يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكر حسم التأهل إلى مونديال 2026
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق
صفقاته لم تقدّم المستوى المُنتظر.. محمد فاروق: الزمالك يعيش حالة انهيار كروي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود صلاح: سعيد بهدفي في الزمالك .. وهذه نصيحة علاء عبدالعال

الزمالك والمحلة
الزمالك والمحلة
رباب الهواري

عبّر محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفًا في شباك الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري (2025-2026).

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

وقال محمود صلاح في تصريحات عبر برنامج الكابتن مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "الحمد لله على التعادل، وكنت سعيدًا جدًا بتسجيلي هدفًا في شباك الزمالك في مباراة اليوم."

وأضاف: "بعد نهاية المباراة ذهبنا لتحية الجماهير التي ساندتنا، ثم غادرنا إلى غرف الملابس. والكابتن علاء عبد العال قال لي بين شوطي اللقاء: العب لعبك ولا تخف، والحمد لله على الهدف."

وتابع: "الكابتن علاء عبد العال يمتلك طريقة مميزة في اللعب، والجميع قدم مباراة جيدة، وتمكّنا من الخروج بنقطة من اللقاء."

وأشار: "انضممت إلى منتخب مصر مع الكابتن وائل، وكنت متواجدًا في آخر تجمع. وهدفي في مباراة اليوم منحني قوة ودافعًا للاستمرار في تقديم مستوى متميز."

واختتم محمود صلاح حديثه قائلًا: "أنا مركز مع غزل المحلة، وأي شيء يقدره الله فهو خير، وأتمنى الاستمرار مع فريقي."

الزمالك غزل المحلة دورى نايل اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

زوجة محمود الخطيب

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة: الرئيس السيسي كان له رؤية واضحة في ملف الزراعة وعملنا على تحقيقها

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يعقد لقاءً موسعًا مع مستثمري السياحة بالأقصر وأسوان وعدد من المدن السياحية الساحلية

الحضانة الدامجة

الحضانة الدامجة بعين شمس .. بداية طريق الأمل للأطفال ذوي الإعاقة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد