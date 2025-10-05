محمود صلاح: سعيد بهدفي في الزمالك .. وهذه نصيحة علاء عبدالعال

عبّر محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفًا في شباك الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري (2025-2026).

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

وقال محمود صلاح في تصريحات عبر برنامج الكابتن مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "الحمد لله على التعادل، وكنت سعيدًا جدًا بتسجيلي هدفًا في شباك الزمالك في مباراة اليوم."

وأضاف: "بعد نهاية المباراة ذهبنا لتحية الجماهير التي ساندتنا، ثم غادرنا إلى غرف الملابس. والكابتن علاء عبد العال قال لي بين شوطي اللقاء: العب لعبك ولا تخف، والحمد لله على الهدف."

وتابع: "الكابتن علاء عبد العال يمتلك طريقة مميزة في اللعب، والجميع قدم مباراة جيدة، وتمكّنا من الخروج بنقطة من اللقاء."

وأشار: "انضممت إلى منتخب مصر مع الكابتن وائل، وكنت متواجدًا في آخر تجمع. وهدفي في مباراة اليوم منحني قوة ودافعًا للاستمرار في تقديم مستوى متميز."

واختتم محمود صلاح حديثه قائلًا: "أنا مركز مع غزل المحلة، وأي شيء يقدره الله فهو خير، وأتمنى الاستمرار مع فريقي."