تزيين الشوارع والميادين أهم مظاهر احتفال الوادي الجديد بعيدها القومي.. صور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى رقم 66، والذى يواكب وصول أول قوافل التعمير للمنطقة فى الثالث من أكتوبر عام 1959، والذى تضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بمدن وقرى المحافظة، وذلك بحضور عدد من الكوادر الوزارية والمحافظين السابقين.

ويتضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومى تفقد مجمع المصالح الحكومية وتنظيم احتفالية يوم الوفاء بقاعة المشير طنطاوي بالمجمع، وتفقد المشروعات الزراعية شمال الخارجة وعرض موكب الزهور أمام مدرسة الثانوية الصناعية وافتتاح مصنع تمور لإحدى الشركات الاستثمارية.

وتحتفل الوادي الجديد في الثالث من أكتوبر من كل عام بعيدها القومي، تخليدًا لذكرى وصول أول قافلة للتعمير والاستصلاح إلى الوادي الجديد في عام 1959، حيث انطلقت حينها شرارة العمل بكل قوة وإصرار لبناء الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة.

وتنظم المحافظة احتفالية يوم الوفاء لتكريم للعاملين المتميزين وأوائل الطلاب والنماذج التى حققت نجاحات من أبناء الوادى الجديد على مدار العام، وذلك بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بديوان عام المحافظة الجديد.

كما تنظم المحافظة مسيرة الزهور وموكب السيارات الحكومية والخدمية من كل قرى المحافظة والتى تعرض مقومات القرى الإنتاجية وذلك أمام منصة المشاهدة أمام مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة.