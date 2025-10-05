قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
محافظات

محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

إبراهيم الهواري

قام اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بوضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري المقام بحديقة الشهداء بمدينة بنها.

وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
 

وبدأت مراسم الاحتفالية الرسمية بعزف السلام الجمهوري، تلاه سلام الشهيد تخليدًا وتكريمًا لأرواح الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، كما قرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين.
 

وعقب انتهاء المراسم، هنأ محافظ القليوبية القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن هذا النصر أعاد للأمة المصرية والعربية عزتها وكرامتها، وفتح آفاقًا واسعة أمام الوطن لخوض معارك التنمية والبناء في مختلف القطاعات بسواعد وعقول أبنائه الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الانتصار والإصرار والانتماء.


وأشار عطية إلى أنه يغتنم هذه المناسبة الوطنية لبعث تحية إعزاز وإجلال لأرواح الشهداء الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الباسلة، الذين قدموا وما زالوا أغلى ما يملكون فداءً للوطن وصونًا لأمنه واستقراره، مؤكدًا أن مصر تخوض اليوم معركة أخرى لا تقل أهمية، وهي معركة مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره.
وأكد المحافظ أن توحّد الشعب خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية يُمكّن مصر من تحقيق المستحيل ومواصلة مسيرة الانتصارات في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن خير دليل على ذلك هو الكمّ الهائل من المشروعات القومية والخدمية التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية بمعدلات تنفيذ قياسية وغير مسبوقة.


وحضر المراسم كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، ومساعدي مدير أمن القليوبية، ومديرو مديريات الصحة، والشباب والرياضة، والطرق، والأزهر، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والإسكان، والزراعة، والتنظيم والإدارة، وعدد من رؤساء المدن والأحياء.

القليوبية محافظ القليوبية بنها

