محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

قام اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بوضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري المقام بحديقة الشهداء بمدينة بنها.

وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وبدأت مراسم الاحتفالية الرسمية بعزف السلام الجمهوري، تلاه سلام الشهيد تخليدًا وتكريمًا لأرواح الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، كما قرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين.



وعقب انتهاء المراسم، هنأ محافظ القليوبية القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن هذا النصر أعاد للأمة المصرية والعربية عزتها وكرامتها، وفتح آفاقًا واسعة أمام الوطن لخوض معارك التنمية والبناء في مختلف القطاعات بسواعد وعقول أبنائه الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الانتصار والإصرار والانتماء.



وأشار عطية إلى أنه يغتنم هذه المناسبة الوطنية لبعث تحية إعزاز وإجلال لأرواح الشهداء الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الباسلة، الذين قدموا وما زالوا أغلى ما يملكون فداءً للوطن وصونًا لأمنه واستقراره، مؤكدًا أن مصر تخوض اليوم معركة أخرى لا تقل أهمية، وهي معركة مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأكد المحافظ أن توحّد الشعب خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية يُمكّن مصر من تحقيق المستحيل ومواصلة مسيرة الانتصارات في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن خير دليل على ذلك هو الكمّ الهائل من المشروعات القومية والخدمية التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية بمعدلات تنفيذ قياسية وغير مسبوقة.



وحضر المراسم كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، ومساعدي مدير أمن القليوبية، ومديرو مديريات الصحة، والشباب والرياضة، والطرق، والأزهر، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والإسكان، والزراعة، والتنظيم والإدارة، وعدد من رؤساء المدن والأحياء.