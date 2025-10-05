قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت السياحية بالغردقة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والصحية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت السياحية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الفنية والصحية والبيئية التي تليق بمكانة المدينة في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للزوار، كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

وشملت الحملة المرور على منشأتين سياحيتين، بمشاركة لجنة مختصة ضمت ممثلين من إدارات الصحة، والطب البيطري، والبيئة، وحى شمال الغردقة، والسلامة والصحة المهنية، حيث تم مراجعة الأوضاع الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة.

وخلال الجولة، رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات الصحية، تمثلت في وجود كسور بحوائط وأرضيات المطابخ، وضعف في أنظمة التهوية، إضافة إلى بعض الملاحظات الفنية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا لتحسين بيئة العمل داخل المنشآت.

كما سجلت اللجنة مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية، أبرزها عدم توافر مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وضرورة تدريبهم على الاستخدام السليم لتلك الأدوات، حفاظًا على سلامتهم أثناء أداء مهامهم اليومية.

وفيما يخص نتائج الفحص البيطري، أكد التقرير سلامة اللحوم والدواجن والأسماك وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بينما أوصت إدارة البيئة بضرورة صيانة الحاويات، وترميم غرف المخلفات الجافة، وإنشاء غرف مخصصة للمخلفات الخطرة داخل المنشآت محل الفحص.

وأكد مدير إدارة البيئة بمدينة الغردقة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الرقابة الدورية على المنشآت السياحية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز عناصر السلامة والصحة العامة، بما يضمن تحقيق معايير السياحة الآمنة والمستدامة التي تسعى الدولة لترسيخها في مختلف المقاصد السياحية بالبحر الأحمر.

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

