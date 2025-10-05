قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
رئيس غرفة الجيزة: السياسة النقدية المرنة تحفز النمو وتدعم القدرة الشرائية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أ ش أ

 أكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أسامة الشاهد، أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يدعم النشاط الاقتصادي ويخفف الأعباء عن الشركات والمواطنين، ويعكس استجابة مرنة وواعية لمؤشرات التضخم ونمو الاقتصاد المصري.


وقال الشاهد، في تصريحات صحفية له اليوم، إن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل على التجار والصناع، مما ينعكس إيجابًا على دورة رأس المال ويزيد من فرص التوسع في الأنشطة التجارية والصناعية، إضافةً إلى دوره في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام ، مشيرا إلى أن القرار سيكون له أثر مباشر على المواطنين من خلال تخفيف أعباء القروض الاستهلاكية والإنتاجية، مثل قروض الإسكان والسيارات والتمويل الشخصي، وهو ما يعزز القوة الشرائية للأسر المصرية ويسهم في تنشيط حركة السوق المحلي.


وأكد الشاهد أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم – والذي انخفض إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو – يرسل رسالة ثقة إلى مجتمع الأعمال بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن الاستقرار في الأسعار مع تحسن معدلات النمو والاستثمار الأجنبي سيحفز بيئة الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات.

تراجع معدلات التضخم
وأشار إلى أن التراجع الملحوظ في التضخم، بجانب تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي التي سجلت 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، يحقق بيئة داعمة للاستثمار طويل الأمد ويشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقراره النسبي .. لافتا إلى أن هذا الاستقرار، مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن المؤشرات المالية، يمثل دعامة قوية لتعزيز النشاط التجاري والصناعي، ويتيح فرصة حقيقية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.


وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الاستثمار، بما يدعم استقرار ونمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
 

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر.. بروتوكول تعاون بين "حياة كريمة" ووزارة الصحة وقطاع البترول لإنشاء وحدة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام

ندوة جامعة دمنهور

احتفالا بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. جامعة دمنهور تعقد ندوة روح أكتوبر ودروسه الملهمة في صناعة المستقبل

وكيل صحة كفر الشيخ

للاطمئنان على الخدمات.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام | صور

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

