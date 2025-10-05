قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة 77 حالة تعد على أملاك الدولة بمحافظ الفيوم

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

   أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، نجحت في يومها الأول، في إزالة 77 حالة تعد بمختلف مراكز المحافظة، بواقع 10 حالات بمركز الفيوم، و12 حالة بمركز إطسا، و13 حالة بأبشواي، و17 حالة بطامية، و18 حالة بسنورس، و7 حالات بمركز يوسف الصديق. 
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملات إزالة التعديات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت أمس /السبت/ وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.
وأكد المحافظ عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المباني المخالفة.. مشددا على ضرورة التصدي لجميع المخالفات على أراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد، تطبيقا للقانون، وحفاظا على حق الدولة والأجيال القادمة، موجها رؤساء المدن برفع جميع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي.
وكشف عن أن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

