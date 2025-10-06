إطلاق منحة الشيخ صالح كامل للتفوق بمقر الجامعة العربية بحضور أبو الغيط

شهد مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الأحد، إطلاق منحة الشيخ صالح كامل للتفوق، التي توفر منحا تعليمية للطلاب المصريين المتفوقين وتعد إحدى مبادرات مؤسسة الشيخ صالح كامل الإنسانية، برعاية الجامعة العربية وحضور أمينها العام أحمد أبو الغيط والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ صالح كامل الإنسانية.

ويتبني المبادرة اتحاد الغرف العربية استثمارًا في الإنسان العربي.

وجاء تنظيم الفعالية تحت رعاية جامعة الدول العربية، بما يعكس التزامها الراسخ بدعم التعليم وتعزيز الدور التنموي للشباب العربي.

وحضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات الرسمية والاقتصادية والأكاديمية، من بينهم عدد من رؤساء الجامعات والشخصيات البارزة من مصر والعالم العربي.

وتمنح المبادرة في دورتها الأولى ٢٥ منحة كاملة تغطي الرسوم الدراسية والإقامة الجامعية، بالتعاون مع جامعات مرموقة هي: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دراية.

وافتتحت الفعالية بكلمات رسمية عكست أهمية المبادرة ورسالتها الإنسانية، حيث أكد المتحدثون أن احتضان جامعة الدول العربية لهذا الحدث يمنحه بعدًا إقليميًا يعزز التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والجهات الإقليمية. كما تخلل الحفل عرض فيلم قصير تناول مسيرة الراحل الشيخ صالح عبد الله كامل وإسهاماته في العمل التنموي والإنساني.

كما شهد الحفل توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة الشيخ صالح كامل الإنسانية والأكاديمية العربية، إضافة إلى تكريم الجامعات المشاركة وفريق العمل القائم على تنفيذ المنحة. وألقى أحد الطلاب المستفيدين كلمة عبّر فيها عن امتنانه للمؤسسة وثقته بأن هذه الفرصة ستشكل نقطة تحول في مسيرته الأكاديمية والمهنية.

و قال الدكتور خالد محمد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية إن هذا العمل بدأ كفكرة من أيام الشيخ صالح الكامل واهتمامه بالتعليم والتدريب وأن يكون للقطاع الخاص مساهمة في التنمية والتعليم والتدريب، وورث الشيخ عبد الله صالح كامل هذا الاهتمام.

واضاف أن هذه المؤسسة تتبني كوادر مصرية راغبة في تعليم راق ولكن قد يكون أمامها عائق مادي.

وتابع قائلاً "إننا في اتحاد الغرف شكلنا فريق عمل مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وضعت معايير دقيقة جدا لاختيار تخصصات دقيقة ومهمة لهذه المبادرة مثل الذكاء الاصطناعي و الهندسة الطبية واللوجستيات.

وأضاف أنه تم توزيع هذه المنح على ثلاث جامعات سيتم التكفل بمعظم الأشياء بما فيها السكن، وسيكون مع استمرارهم في التميز والتفاهم واكتساب المهارات.

وقال إن القطاع الخاص مهتم بالتعليم وأهميته وبناء الإنسان ، ‏وأضاف اعتقد انه سوف يكون هناك تواصل معهم من قبل القطاع الخاص بعد التخرج لبحث توظيفهم في الأماكن التي يستحقونها.

وأشار إلى ال‏قطاع الخاص في المنطقة العربية يشكل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف تقريبا نفس النسبة.

من جانبه، وجه الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مستهل كلمته التهنئة إلى مصر ومجمل الأمة العربية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم.

وأشاد بجهود رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل في دعم الشباب وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية الإنسانية ، وقال إنه آمن بأن الاستثمار في الإنسان هو اهم أشكال الاستثمار وأن العلم هو السبيل الأقوى لنهضة الأم، مشيرا إلى أنه اثار مهمة في الفكر الاقتصادي الإسلامي و المبادرات التعليمية في الوطن العربي.

وأضاف أننا نطلق هذه المبادرة بفضل المؤسسة التي تحمل اسمه ورسالته بأن التعليم ليس وسيلة الارتقاء الفردي بل محرك النهضة والتغيير ومفتاح التنمية الشاملة.

وأكمل أنه من هنا كان إلتقاء للرؤية بين الأكاديمية العربية العلوم التكنولوجيا النقل البحري ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية لأنهما يشتركان في الإيمان بأن المعرفة هي حجر الأساس لبناء الإنسان.

وأكد حرص الأكاديمية على تطوير التعليم الجامعي تنفيذا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية جامعة الدول العربية لتطوير التعليم في المنطقة العربية والتي تقوم على تمكين الشباب وتأهيلهم.

وقال "نفخر بأن الأكاديمية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية وبأنها في مقدمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة.

وأعرب عن الشكر والعرفان لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على رؤيته لتعزيز العمل العربي المشترك ودعمه للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

‏ وقال الدكتور عبدالله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية أي أن هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالتعليم والاستفادة والمواهب الشابة في مصر والعمل على تأهيلها لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لهؤلاء الشباب الموهوبين الذين يحتاجون إلى الدعم وهذه المبادرة هي ترجمة حقيقية لحب الشيخ صالح كامل لمصر ولرسالته فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بالتعليم والارتقاء به وذلك من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك خاصة جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.