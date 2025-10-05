قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق ينعى الحارس سمير محمد علي

إسلام صادق
إسلام صادق
باسنتي ناجي

نعى الإعلامي إسلام صادق سمير محمد علي حارس الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك:"النجم الكبير سمير محمد علي حارس الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في ذمة الله 
اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة !".

وكشف شريف منير حسن مدير العلاقات العامة السابق في نادي الزمالك عن وفاة سمير محمد علي حارس القلعة البيضاء الأسبق.

وقال شريف منير حسن عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: 
توفى الى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد على ...الله يرحمك و يغفر لك يا حبيبى.

وتوفي سمير محمد علي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويُعد الراحل سمير محمد علي من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية خلال فترة السبعينيات، حيث تألق بقميص الزمالك وقدم مستويات مميزة وضعته ضمن نخبة حراس جيله.

كما شارك مع المنتخب الوطني في العديد من البطولات القارية والدولية، وترك بصمة واضحة في مسيرته الدولية.

لم تقتصر مسيرة سمير محمد علي على الملاعب فقط، بل واصل عطاؤه في مجال التدريب بعد اعتزاله، حيث عمل مدربًا لحراس المرمى في عدة أندية، بالإضافة إلى دوره الإعلامي كمحلل فني في عدد من البرامج الرياضية، والذي نال خلاله احترام الجماهير والخبراء بفضل خبرته ورؤيته التحليلية العميقة.


سمير محمد على، حارس مرمى فريق الزمالك فى عصره الذهبى، وشارك مع الفريق فى المواجهة الودية أمام وستهام الإنجليزى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بخماسية مقابل هدف واحد عام 1966.

وعلى الرغم من أن الحارس كان فى البداية لاعباً لكرة السلة، إلا أنه برع فى حراسة عرين القلعة البيضاء، ونجح فى أن يكون حصيلة الأهداف التى هزت شباكه خلال 5 مواسم 11 هدفاً فقط.


وكان سمير محمد على لاعباً فى أهلى الخرطوم وانتقل إلى الزمالك عن طريق أحد أصدقائه، الذى كان يعمل وكيلا للاعبين، وبدأ سمير مع الزمالك كجناح أيسر، إلا أن الصدفة قادته لحراسة عرين الفريق بعد غياب الحارس.

سمير محمد علي، حارس مرمى فريق نادي الزمالك في الستينيات، وتعرف على الفنانة ليلى جمال في الكويت عام 1971.

وبعد فترة تعارف أعلن الثنائي خطبتهما ثم تم الزواج، وأثمرت العلاقة عن 3 أبناء هم هنادي وهبة ومحمد

اسلام صادق الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد