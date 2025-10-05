مصر تستضيف منتدى الأرز الأفريقي .. بعد غد

تستضيف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد غد الثلاثاء، اجتماعات مركز الأرز الأفريقي، والذي تمتد فعالياته حتى 9 أكتوبر الحالي.

ويترأس الجلسة الافتتاحية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بحضور عدد من وزراء الزراعة الأفارقة أعضاء المركز، فضلا عن عدد من سفراء الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ورؤساء الوفود، وممثلي الدول الأعضاء.

يأتي ذلك تأكيدا على دور مصر الريادي والمحوري في دعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في القارة السمراء، فضلا عن نجاح جهودها في زيادة إنتاجية محصول الأرز، من خلال استنباط الأصناف الجديدة من المحصول، ما يؤكد خبرتها الواسعة في تطوير هذا المحصول الاستراتيجي والهام، حيث تأتي هذه الجهود في إطار الأجندة الأفريقية 2063 ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد المائية والأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن مركز الأرز الأفريقي هو هيئة بحثية حكومية دولية تضم في عضويتها 28 دولة أفريقية، وتلعب مصر دوراً فاعلاً في دعم أهدافه الرامية إلى تعزيز الأداء الكلي لقطاع الأرز في أفريقيا.